Cette batterie flexible va révolutionner les smartphones pliables

Des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique ont inventé une batterie mince et flexible qui pourrait révolutionner les appareils pliables comme les smartphones, les objets intelligents et même les vêtements connectés.

Des chercheurs de l'Université de Colombie-Britannique (UBC) ont créé ce qu'ils disent être la première batterie à la fois flexible et lavable. La nouvelle batterie peut fonctionner même lorsqu'elle est tordue ou étirée sur deux fois sa longueur normale ou après avoir été lavée plusieurs fois. Il s’agit d’une avancée majeure, puisque les batteries classiques ne sont pas résistantes à l’eau. Nous avions déjà vu d’autres batteries flexibles, mais celles-ci n’étaient pas capables de survivre à un cycle dans une machine à laver.

« Nous étions ravis de voir que nous pouvions la jeter dans la machine à laver avec du savon et d'autres vêtements et que le contenu était suffisamment séparé du linge pour qu'elle fonctionne encore », a déclaré John Madden, professeur de génie électrique et informatique et directeur du laboratoire de génie des matériaux et des procédés avancés de l'UBC. Selon lui, les premières batteries ont déjà subi entre 36 et 39 cycles de lavage.

La batterie pourrait être utilisée dans des vêtements ou des smartphones pliables

D’après les chercheurs, la batterie est constituée de zinc et de dioxyde de manganèse finement broyés, puis incorporés dans une enveloppe faite de polymères plastiques. Ces composés présentent l'avantage, contrairement au lithium-ion des batteries classique, de ne pas être toxiques, ce qui permet de porter ces batteries à même la peau.

La batterie est constituée de plusieurs couches ultrafines de ces polymères enveloppées dans un boîtier du même polymère. Cette construction crée un joint étanche à l'air et à l'eau qui garantit l'intégrité de la batterie.

Pour l’instant, les chercheurs voient plusieurs cas d’applications possibles pour ces nouvelles batteries flexibles. Elles pourraient être utilisées dans des vêtements, dont notamment les vêtements chauffants qui fonctionnent avec des batteries. Ces derniers seraient facilement lavables en machine, puisque les batteries sont résistantes à l’eau. D’autres chercheurs espèrent aussi bientôt vous permettre de payer avec vos vêtements sans sortir votre carte bancaire grâce à la technologie NFC.

On imagine que les batteries pourraient également être utilisées dans des smartphones pliables très fins. Pour l’instant, ceux-ci utilisent des batteries lithium réparties des deux côtés de la charnière centrale. Cependant, une batterie flexible permettrait aux fabricants de créer des designs sans charnière, en plus d’augmenter l’autonomie des appareils en maximisant l’espace occupé par la batterie.

