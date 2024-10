Cette arnaque est digne d’un film, deux fraudeurs dérobent 2,5 millions à Apple avant de se faire piéger

Dans une arnaque digne des plus grands films, deux fraudeurs ont réussi à duper Apple avec des faux iPhones pendant des années. Leur stratagème audacieux a finalement pris fin, mais pas avant d’avoir causé des pertes de plusieurs millions.

Apple a récemment été la cible d'une escroquerie organisée par deux fraudeurs basés dans le Maryland aux Etats-Unis. Ces derniers ont exploité les garanties AppleCare en soumettant de faux iPhones pour obtenir des appareils neufs en échange. Leur stratagème a duré plusieurs années, et bien que découvert il y a quelque temps, ils viennent d'être condamnés à des peines de prison.

Les deux coupables, Haotian Sun et Pengfei Xue, âgés de 33 ans, ont été reconnus coupables d’avoir utilisé plus de 6 000 clones d’iPhone non fonctionnels. Ils ont falsifié les numéros de série de ces derniers pour les faire passer pour de véritables appareils couverts par AppleCare. Lorsqu’Apple ne parvenait pas à réparer ces faux modèles, la société les remplaçait par des modèles neufs, que les fraudeurs revendaient ensuite à des prix élevés. Ce stratagème a causé une perte réelle de 2,5 millions de dollars (environ 2,36 millions d’euros) pour la marque à la pomme.

Les fraudeurs d’iPhone ont été condamnés à rembourser 1,5 million de dollars à Apple

Leur procès a révélé que la fraude avait causé une perte directe de 2,5 millions de dollars (environ 2,36 millions d’euros) pour Apple, mais les fraudeurs avaient initialement prévu de causer une perte potentielle encore plus importante. Les preuves présentées lors du procès ont montré qu'ils visaient une perte totale de 3,8 millions de dollars (environ 3,59 millions d’euros), en soumettant plus de 6 000 faux iPhones pour remplacement.

Haotian Sun a été condamné à 57 mois de prison (presque 5 ans) et Pengfei Xue à 54 mois. En plus de ces peines, ils devront rembourser une partie des gains obtenus grâce à leur fraude. Sun a été condamné à payer 1,072 million de dollars (environ 1 million d’euros), tandis que Xue devra verser 397 800 dollars (environ 376 000 euros). Ces sommes correspondent aux montants qu’ils ont illégalement acquis en revendant les iPhones remplacés. Malgré l'ampleur de leur fraude, ils ont échappé à des peines plus lourdes, contrairement à un groupe similaire qui avait fait perdre 11 millions d’euros à la société et risquait des peines bien plus sévères pour des faits comparables.

Source : U.S. Attorneys District of Columbia