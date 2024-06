iPhone : ces escrocs ont fait perdre 11 millions d’euros à Apple, voici comment

Pendant presque 10 ans, des arnaqueurs ont réussi à escroquer Apple, faisant perdre plus de 11 millions d'euros à la firme. Mais comment s'y sont-ils pris pour ne pas se faire prendre sur une si longue période ?

Tout est bon pour se faire de l'argent. Malheureusement, plusieurs personnes utilisent cet adage pour se lancer dans des activités clairement illégales. Et plutôt que de chercher à voler l'argent d'un maximum de victimes en accédant à leurs comptes bancaires par exemple, il y en a qui visent spécifiquement des entreprises. On pense à Amazon qui a subi une grande arnaque aux retours de colis. Cette fois-ci, c'est une autre marque très connue dont il est question.

Le Département de la Justice américain nous apprend qu'un réseau international organisé a indirectement extorqué plus de 11 millions d'euros à Apple. Un chiffre impressionnant qui s'explique par la durée des opérations : les malfrats ont opéré entre décembre 2014 et mars 2024. Pour parvenir à rester insoupçonnés pendant aussi longtemps, ils ont utilisé une méthode en apparence simple, mais très bien ficelée et surtout terriblement efficace.

Apple a perdu plus de 11 millions d'euros à cause de cette arnaque

L'idée de base est la suivante : quelqu'un se présente dans un magasin Apple avec un faux appareil qui ressemble à s'y méprendre à un iPhone, un iPad ou un autre produit de la marque. Il ne fonctionne pas ou presque bien sûr, le “client” demandant justement un remplacement. L'employé de la boutique s'exécute et fourni un véritable smartphone ou une vraie tablette, rapidement revendu au prix fort.

Les copies proviennent de groupes qui les fabriquent en Chine. Afin de berner Apple, les faux utilisent des identifiants Apple volés qui les font passer comme légitimement vendus aux États-Unis, et surtout sous garantie AppleCare. Celles et ceux qui se rendent en magasin se servent de faux noms, de fausses adresses, et prennent soin d'opérer dans plusieurs boutiques différentes. La justice estime que ce procédé a été utilisé avec succès environ 16 000 fois en 10 ans. Au total, 5 personnes ont été arrêtées et mis en examen pour 22 chefs d'accusation. Un procès doit avoir lieu à une date encore inconnue.