iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max : qui est le meilleur photophone d’Apple ?

En officialisant ses nouveaux smartphones, Apple a insisté sur les nouvelles capacités photo de tous les iPhone 16, notamment les Pro et Pro Max qui profitent d’un nouveau module ultra grand-angle prenant en charge le mode macro. Mais les photos sont-elles vraiment meilleures qu’avec les iPhone 15 ? Nous avons comparé l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 16 Pro Max. Et voici nos résultats.

Le 9 septembre dernier, Apple a présenté quatre nouveaux smartphones. L’iPhone 16 et ses trois déclinaisons habituelles : « Plus », « Pro » et « Pro Max ». De nombreuses nouveautés sont à y découvrir. Voici les principales :

Le bouton « Action » pour les modèles plus économiques

pour les modèles plus économiques Le déclencheur photo tactile pour l’ensemble de la gamme

pour l’ensemble de la gamme Les écrans plus grands pour les modèles « Pro »

pour les modèles « Pro » Les nouveaux processeurs A18 et A18 Pro , en remplacement des A16 Bionic et A17 Pro

, en remplacement des A16 Bionic et A17 Pro La nouvelle chambre à vapeur pour pour garder les modèles Pro bien au frais

Quelles sont les améliorations photo des iPhone 16 ?

La photo n’est évidemment pas en reste, puisque tous les modèles profitent d’un nouveau module ultra grand-angle pour créer lumineux, mais surtout pour capturer des macros de belle qualité. L’amélioration de ce module n’est cependant pas identique pour les deux gammes d’iPhone. Les modèles standard et Plus intègrent le même capteur de 12 mégapixels. Mais il est ici accompagné d’un objectif ouvrant plus grand (f/2.2 contre f/2.4) et il est affublé d’un double autofocus à détection de phase pour faire la mise au point.

Côté Pro et Pro Max, le module ultra grand-angle bénéficie d’un nouveau capteur 48 mégapixels, comme sur le module principal. Son ouverture reste la même. Et l’autofocus, déjà présent en 2023, est reconduit en 2024. En outre, les modèles Pro et Pro Max peuvent désormais filmer en Dolby Vision, 4K et 120 images par seconde simultanément. Pour un poids considérable de 900 Mo/s. Dernier ajout qui ne concerne que l’iPhone 16 Pro : il profite du même zoom optique 5x (et non plus 3x) que l’iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 15 Pro Max : le match des géants de la photo

La rédaction de Phonandroid a voulu savoir si toutes ses nouveautés avaient une incidence sur une amélioration de la qualité des clichés. Nous avons donc comparé l’iPhone 15 Pro Max avec l’iPhone 16 Pro Max. Notez que l’iPhone 15 Pro Max est réglé sur le ton « intense », tandis que l’iPhone 16 Pro Max est réglé sur le style « standard », ce qui explique les différences de luminosité.

Nous notons que les résultats sont globalement assez similaires, avec un bon respect des couleurs et un haut niveau de détail. L’autofocus est très précis et permet de jouer avec les profondeurs. Il n’y a que très peu de différences finalement entre les deux smartphones quand les photos sont prises en journée, avec un beau soleil. Ce n’est donc pas en journée que vous constaterez une différence. Même avec le capteur ultra grand-angle : l’iPhone 16 Pro Max continue de capturer par défaut ses photos en 12 mégapixels avec ce module (contre 24 mégapixels avec le module principal).

En soirée, les différences ne sont pas nombreuses non plus. Le mode nuit est toujours automatique, l’intelligence artificielle augmentant le temps d’exposition selon les besoins et le sujet. Mais, nous constatons toutefois une amélioration de la luminosité du capteur ultra grand-angle. Rappelons que, par défaut, il capture en 12 mégapixels, utilisant la technique du « Pixel Bining » pour augmenter l’afflux de lumière et améliorer les contrastes.

Ce changement dans le module ultra grand-angle a également une incidence sur la qualité des macros : elles sont très bonnes en journée et restent bien meilleures qu’avec d’autres photophones en soirée. Contrairement aux précédents iPhone, vous pouvez vous rapprocher suffisamment du sujet pour capturer de nombreux détails. Cela vaut aussi bien pour la photo que pour la vidéo.

Nous rejoignons donc les conclusions du laboratoire DXOMark qui estime que l’iPhone 16 Pro Max est meilleur que l’iPhone 15 Pro Max en photo. Mais les différences concernent surtout des points de détail. Nous n’avons pas testé ici les nouveaux styles photographiques qui remplacent les tons, pour nous concentrer sur les capacités brutes des deux téléphones. Mais nous vous donnons rendez-vous dans notre test complet de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max pour les découvrir en détail. Ils seront disponibles sur Phonandroid courant octobre 2024.