Cette application débloque les fonctionnalités de l’iPhone 16 sur votre ancien modèle, mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Vous rêvez des nouveautés de l’iPhone 16 sans changer de téléphone ? Une application promet de les rendre accessibles sur d’anciens modèles. Attention cependant, ces modifications comportent des risques pour la stabilité de votre appareil.

Chaque nouvelle génération d’iPhone s’accompagne de fonctionnalités innovantes qui font saliver les fans de la marque à la pomme. Les iPhone 16, iPhone 16 Plus et iPhone 16 Pro, par exemple, proposent une interface caméra repensée, un affichage Always-On ou encore sa fameuse intelligence artificielle intégrée “Apple Intelligence ”. Mais ces ajouts sont réservés aux appareils les plus récents et laissent les anciens modèles de côté. Une application appelée Nugget entend changer la donne en rendant ces fonctionnalités accessibles aux plus anciens.

Avec Nugget, vous pourriez profiter de certaines des plus grandes nouveautés de l’iPhone 16, comme la fonction Dynamic Island, le bouton Action personnalisable ou encore la fonction “Tap to Wake” (Toucher pour activer). Encore plus impressionnant, l’application active Apple Intelligence, qui inclut même une intégration de ChatGPT. Pourtant, cette IA était censée ne fonctionner que sur les iPhones dotés d’au moins 8 Go de RAM. Cette application semble contourner ces limitations, mais cela nous fait douter sur sa compatibilité réelle et les risques concernant son utilisation.

Nugget débloque les nouveautés d’iOS sur les anciens iPhone

Nugget utilise une faille de sécurité qu’Apple a corrigée dans iOS 18.2. Cela signifie que l’application ne fonctionne que sur les iPhones non mis à jour. En outre, elle modifie profondément le système de votre appareil, en ajoutant des outils expérimentaux qui pourraient le rendre instable. Par exemple, un iPhone plus ancien risquerait de ralentir, de planter ou de ne pas supporter correctement des fonctions comme l’Always-On Display ou l’IA avancée. Certaines fonctionnalités pourraient également vider la batterie plus rapidement, un problème récurrent lorsqu’un appareil est poussé au-delà de ses limites d’origine.

Installer Nugget n’est pas non plus une tâche simple : il faut suivre des instructions détaillées et accepter les risques associés. Même si l’idée de transformer un iPhone 14 en iPhone 16 peut sembler tentante, ce type d’application est avant tout un concept expérimental, réservé aux utilisateurs avertis. De plus, en exploitant une faille de sécurité, ce programme expose potentiellement votre appareil à d’autres menaces. Nous vous conseillons donc de patienter jusqu’à une mise à jour officielle d’Apple ou d’investir dans un nouveau modèle si ces fonctionnalités sont indispensables.