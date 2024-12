La mise à jour iOS 18.2 n’apporte pas que des fonctions liées à l’IA pour votre iPhone, voici toutes les autres

La mise à jour iOS 18.2 arrive très bientôt avec des fonctionnalités pratiques qui simplifieront votre quotidien. Bien plus qu’un simple déploiement de l’intelligence artificielle d’Apple, cette version améliore plusieurs aspects essentiels des iPhone.

iOS 18.2 marque une étape importante dans l’évolution du système d’exploitation mobile d’Apple. Déjà disponible en version bêta depuis plusieurs semaines, cette mise à jour a permis à certains utilisateurs de découvrir les nouveautés en avant-première. Parmi les améliorations testées, des ajustements pour les applications Photos, Mail et même CarPlay. Prévue pour une sortie officielle ce mois-ci, cette version se concentre autant sur les corrections de bugs que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités pratiques qui renforcent la polyvalence des iPhones actuels.

Parmi les nouveautés à venir avec iOS 18.2, l’application Mail se dote d’un système de tri intelligent. Les e-mails sont désormais classés en quatre catégories : Principal, Transactions, Mises à jour et Promotions, pour une gestion simplifiée des messages. Une autre amélioration notable concerne l’application News+, qui propose désormais des Sudoku quotidiens avec différents niveaux de difficulté. Enfin, une nouvelle fonctionnalité de partage pour les AirTags permettra de générer un lien sécurisé, accessible même via un navigateur web, pour localiser un objet perdu ou partagé temporairement.

iOS 18.2 permet de mieux personnaliser son iPhone

Apple introduit également des outils pour personnaliser davantage l’utilisation de votre iPhone. Un nouveau menu “Applications par défaut” dans les réglages permet de choisir vos apps préférées pour les appels, messages, e-mails et navigation. Côté audio, un contrôle du volume dédié au haut-parleur du téléphone fait son apparition dans Son et vibrations, et il sera désormais possible de réactiver le curseur de volume sur l’écran verrouillé. Ces ajustements rendent iOS 18.2 plus flexible et intuitif pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

Les possesseurs d’iPhone 16 bénéficieront d’une amélioration pour le bouton Camera Control, qui permet de verrouiller l’exposition et la mise au point. Cela imite parfaitement le fonctionnement des appareils photo reflex. De plus, la nouvelle mise à jour promet une estimation du temps restant pour une charge complète de la batterie, un ajout discret mais très attendu. iOS 18.2, avec ses multiples nouveautés, montre qu’Apple continue de perfectionner son écosystème en s’adaptant aux attentes de ses utilisateurs.