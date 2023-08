Cette application Android donne une réelle utilité à l’encoche de votre smartphone

L'application « Touch the Notch » sur Android vous permettra d'exploiter tout le potentiel de l’encoche.

Décriées pour leur manque d’attrait esthétique lors de leur apparition, les encoches des smartphones sont désormais omniprésentes, et plus personne ne conteste vraiment leur utilité. Le « notch » permet en effet d’héberger la caméra frontale, mais aussi divers capteurs devenus indispensables dans tout photophone qui se respecte. Apparue tout d’abord dans l’Essential Phone en 2017, l’encoche a ensuite été adoptée par Apple, qui a su faire évoluer le concept dans ses iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, pour en faire la Dynamic Island, une « pastille » aux usages multiples et à la forme évolutive.

Du côté d’Android, les développeurs ont bien tenté de proposer des ersatz de la fonctionnalité proposée par Cupertino, avec dynamicSpot, par exemple. Il faut pourtant dire que jusqu’à maintenant, personne n’a encore proposé de fonctionnalités transcendantes. Cela pourrait bien changer avec « Touch the Notch », une application pour Android qui va enfin rendre utile ce petit bout d’écran très mal-aimé. Dubiaz, le développeur du programme explique son utilité : « La zone autour de la découpe de l’appareil photo a toujours été inutile. Cette application transforme le trou de l’appareil photo en bouton de raccourci pour effectuer de nombreuses activités et faciliter l’utilisation du téléphone.

Cette application multiplie les possibilités de personnalisation des smartphones Android

Ce nouveau bouton permet donc de définir des raccourcis vers des fonctions distinctes selon que vous appuyez plus ou moins longtemps sur l’encoche, que vous tapez deux fois dessus, ou bien selon le sens dans lequel vous la balayez. Ces gestes vous permettront, par exemple, de :

• Passer du thème clair au thème sombre

• Changer l’interface utilisateur

• Désactiver l’écran

• Basculer en mode « Ne pas déranger »

• Basculer l’orientation automatique

• Ouvrir le menu du bouton d’alimentation

• Jouer le morceau précédent ou suivant sur Spotify

Vous l’aurez compris, les possibilités sont vraiment très nombreuses. Pour couronner le tout, le développeur a également mis l’accent sur la sécurité. Il ne recueille simplement aucune donnée concernant l’utilisation de l’application. L’application Android « Touch the Notch » est gratuite, mais il vous faudra débourser de l’argent pour profiter des fonctionnalités les plus avancées.