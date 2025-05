Cet iPhone au nom familier pourrait remplacer le Pro Max dès l’an prochain

Apple pourrait bientôt revoir la hiérarchie de ses iPhone. Un modèle longtemps évoqué refait surface, avec un nom qui n’est pas tout à fait nouveau. Et cette fois, tout semble s’accélérer.

Apple fait rarement des changements radicaux dans sa gamme de smartphones. Le constructeur préfère avancer par étapes, en affinant son offre année après année. Pourtant, ces derniers temps, une évolution plus marquante semble se dessiner : le remplacement du modèle Pro Max par un iPhone Ultra. Ce terme, déjà utilisé ailleurs dans l’univers de la marque, pourrait bientôt s’inviter pour marquer une nouvelle hiérarchie. Ce changement permettrait à la société de mieux refléter les différences entre ses modèles les plus haut de gamme.

D’après une analyse de nos confrères de 9to5Mac, Apple multiplie les références au mot “Ultra” dans ses produits premium. Cela a commencé avec la puce M1 Ultra, puis l’Apple Watch Ultra, et plus récemment CarPlay Ultra, associé à des constructeurs comme Aston Martin. À chaque fois, ce nom sert à désigner une version encore plus performante et haut de gamme. Dans ce contexte, l’arrivée d’un iPhone Ultra, pour remplacer le modèle Pro Max, paraît de plus en plus crédible.

Apple pourrait renommer l’iPhone Pro Max en Ultra pour uniformiser sa gamme

Selon plusieurs analystes, dont Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage depuis 2022 de renommer le Pro Max en Ultra. À l’époque, cette évolution était attendue pour l’iPhone 15, mais elle ne s’est pas concrétisée. Pourtant, avec l’approche de l’iPhone 17, cette transition semble à nouveau d’actualité. Apple pourrait en profiter pour revoir l’ensemble de sa nomenclature, à l’image de ses gammes Mac et iPad. On parle même officieusement d’un iPhone 17 Air, ce qui indiquerait une volonté claire de moderniser les noms et de mieux positionner chaque modèle dans la hiérarchie.

Pour Apple, un iPhone Ultra serait aussi l’occasion d’introduire des fonctions réservées à ce modèle : design spécifique, composants exclusifs ou même options logicielles inédites. Ce repositionnement permettrait à la marque de mieux différencier ses modèles haut de gamme tout en renforçant l’image de luxe qui entoure cette série. Cela permettrait aussi de justifier une hausse de prix, comme cela a déjà été le cas pour ces versions d’autres produits. Même si aucun élément officiel ne confirme son lancement cette année, ce concept paraît aujourd’hui plus réaliste qu’il ne l’a jamais été.