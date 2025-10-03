Cet iPhone 17 Pro Max s’est déguisé en frigo pour exploser les benchmarks

Un iPhone 17 Pro Max a été transformé en véritable machine de laboratoire. Son propriétaire lui a greffé un système de refroidissement XXL digne d’un ordinateur. Le résultat ? Un smartphone monstrueux monstrueux et insolite qui donne froid dans le dos.

Les performances des smartphones dépendent en grande partie de la gestion de la chaleur. Lorsqu’un appareil chauffe trop, il réduit automatiquement sa puissance pour éviter les dommages internes. Ce phénomène, appelé limitation thermique (thermal throttling), limite souvent la vitesse d’un processeur lors des tâches intensives. Les constructeurs cherchent donc sans cesse de nouvelles solutions pour améliorer le refroidissement et prolonger la puissance des composants.

Apple a déjà intégré un système avancé de chambre à vapeur dans ses modèles récents pour prolonger la puissance de la puce A19 Pro. Pourtant, un utilisateur a décidé d’aller beaucoup plus loin. Sur Reddit, il a partagé une modification extrême de son iPhone 17 Pro Max en y fixant plusieurs dissipateurs thermiques destinés normalement aux disques SSD. Cette transformation modifie complètement l’allure de l’appareil, qui devient massif et peu esthétique.

Un iPhone 17 Pro Max équipé de dissipateurs SSD atteint plus de 90 % de stabilité en test intensif

Ce montage donne à l’appareil une allure de prototype, mais les résultats sont bien réels. Lors du test 3D Mark Stress Test, le téléphone a conservé plus de 90 % de stabilité pendant vingt boucles consécutives. Habituellement, même avec une chambre à vapeur, les smartphones perdent en performance après plusieurs minutes de forte sollicitation. Ici, les dissipateurs ajoutés permettent de mieux évacuer la chaleur de la coque vers l’air ambiant. La dissipation se fait plus rapidement, ce qui retarde la baisse de puissance du processeur.

Cette solution reste toutefois impraticable pour un usage normal. Le téléphone devient encombrant, et les éléments fixés à l’arrière empêchent toute manipulation confortable. Mais l’expérience met en évidence un point essentiel : la dissipation thermique reste un défi pour les smartphones haut de gamme. Sur Android, certains modèles comme le Samsung Galaxy S25 Ultra ou le Xiaomi 14 Ultra utilisent déjà de grandes chambres à vapeur et des coques métalliques pour mieux gérer la chaleur. Toutefois, ces systèmes atteignent vite leurs limites. Les fabricants devront donc continuer à innover pour proposer plus de puissance sans sacrifier la finesse des appareils. Les essais extrêmes comme celui-ci montrent la voie, même s’ils ne sortiront jamais du cadre expérimental.