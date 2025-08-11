Cet iPhone 17 Pro aurait dû cacher son horloge pour ne pas se faire griller

Une nouvelle fuite montre un iPhone 17 Pro en action, à moins d’un mois de sa présentation officielle. L’appareil intrigue par certains détails visibles à l’écran. Mais un élément inattendu pourrait bien tout remettre en question.

À moins d’un mois de sa présentation officielle, prévue autour du 9 septembre, l’iPhone 17 Pro est déjà la star de nombreuses fuites. Les rumeurs et images circulent à grande vitesse, alimentant la curiosité des fans d’Apple. Mais toutes ne reflètent pas la réalité, et certaines sont même de pures imitations. Les images partagées ces derniers jours ont notamment relancé les débats sur le design et les choix techniques du futur modèle.

C’est le cas de ce modèle factice partagé par le leaker Sonny Dickson. Extérieurement, il affiche le logo Apple, un design proche des attentes et même des icônes rappelant iOS. Pourtant, il ne tourne pas sous iOS 26, mais bien sous Android.

L’astuce est visible en observant l’horloge : sur cet écran, l’heure s’affiche avec un zéro devant les chiffres inférieurs à 10 (“05:20”), un format typique d’Android, alors qu’iOS affiche simplement “5:20” dans la majorité des configurations régionales. Pour les connaisseurs, ce petit détail suffit à lever le doute sur la nature de l’appareil.

Ce faux iPhone 17 Pro trahit son secret à cause… d’une simple horloge

Le faux va plus loin que cette horloge inhabituelle. Les bordures de l’écran sont bien plus épaisses que ce qu’Apple prépare pour son prochain smartphone haut de gamme. Les véritables iPhone 17 Pro et 17 Pro Max devraient bénéficier de bordures affinées, potentiellement encore plus fines que celles des iPhone 16 Pro. Même la finition générale paraît moins soignée, ce qui laisse penser que ce type de maquette est avant tout destiné aux fabricants d’accessoires pour anticiper la sortie du téléphone.

Ces unités factices sont souvent utilisées pour donner un aperçu approximatif du futur design, mais elles sont loin de représenter le produit final. Dans ce cas précis, elles rappellent surtout qu’il faut prendre les fuites avec prudence. Le véritable iPhone 17 Pro sera dévoilé dans quelques semaines, et il est probable qu’Apple garde encore quelques surprises en réserve. Les utilisateurs espèrent notamment de nouvelles fonctions logicielles et des améliorations matérielles qui ne transparaissent pas dans ces prototypes approximatifs.