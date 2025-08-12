La nouvelle « IA » de Brave est-elle l’anti-Grok ? Voici comment le navigateur veut se démarquer

Grok, l’IA d’Elon Musk, est connue pour être la mauvaise élève des intelligences artificielles. xAI pourrait prendre exemple sur Brave, qui semble être le premier de la classe dans le domaine. L’entreprise déploie AI Grounding, une fonctionnalité réduisant le fléau des IA génératives : les hallucinations.

Les IA ne sont pas exemptes de problèmes : chatbot qui dégénère, souci lié à l’archivage public des conversations partagées… Et Grok fait office de mauvaise élève en enchaînant les polémiques. Mais s’il y a un problème commun aux LLM, c’est sans conteste leur propension aux hallucinations, inhérentes à leur fonctionnement : manque de vérification factuelle actuelle, biais du modèle, données d’entraînement imparfaite… L’IA produit des informations fausses, que ce soit des noms, des chiffres, des citations ou même des sources, mais surtout, elle les présente comme vraies.

Si les ingénieurs travaillent à réduire ce fléau qui détériore la confiance accordée aux IA génératives, l’entreprise Brave, connue pour son moteur de recherche axé sur la confidentialité, pourrait avoir trouvé une solution : AI Grounding.

Brave joue la carte de la fiabilité pour réduire les hallucinations des IA génératives

Brave présente AI Grounding, une nouvelle technologie capable de réduire les hallucinations des IA génératives, et ainsi d’améliorer la fiabilité de leurs réponses, en les reliant à des sources actuelles et factuelles. Pour ce faire, l’entreprise a intégré sa nouvelle fonctionnalité dans son API Brave Search, l’interface permettant aux développeurs d’intégrer directement les résultats de recherche de Brave dans leurs applications, sites ou services.

L’entreprise tente ainsi de contrer la tendance – pour le moins risquée – qu’ont les internautes à faire aveuglement confiance aux résultats générés par l’IA. Nos confrères de Clubic rappellent que, pour le moment, AI Grounding est destinée aux entreprises. Mais Brave entend bien l’implémenter dans ses produits pour le grand public, que ce soit dans son navigateur ou dans Leo, son IA maison, qui fait aussi office d’assistant pour son moteur de recherche.

La technologie de Brave repose sur son index de recherche maison. Cela rend l’entreprise indépendante des géants de la tech, tels que Google ou Microsoft, garantissant ainsi la confidentialité des internautes. Surtout, cela lui permet de s’imposer comme un outsider plus fiable. Doté d’AI Grounding, Leo pourrait alors se positionner comme l’anti-Grok.