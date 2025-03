Cet homme tente d’incendier des chargeurs Tesla… et finit par se brûler lui-même

Les tensions autour de Tesla atteignent un nouveau sommet. Après les appels au boycott et les manifestations, certains opposants passent à l’action. Mais pour cet homme, la vengeance contre Elon Musk a tourné au fiasco : en voulant incendier des chargeurs de la marque, il s’est accidentellement mis le feu. Il est désormais recherché par la police… et probablement par un bon dermatologue.

Tesla n’en finit plus d’être au cœur des polémiques. Entre les baisses de ventes, les campagnes de boycott et les attaques politiques, la marque d’Elon Musk traverse une période agitée. Ces dernières semaines, on a vu certains propriétaires masquer le logo de leur voiture, d’autres vandaliser des concessions, et même Donald Trump promettre de classer les attaques contre l'entreprise comme du terrorisme intérieur.

Mais certains vont encore plus loin. Un homme a récemment tenté de saboter une station de recharge Tesla en Caroline du Sud aux Etat-Unis. Son objectif : brûler plusieurs Superchargeurs avec des cocktails Molotov. Son plan semblait bien ficelé… jusqu’au moment où il a mis le feu à son propre dos. Un témoin a raconté à la police avoir vu le suspect allumer ses projectiles artisanaux remplis d’un liquide inflammable, avant de commencer à les lancer. C’est à ce moment-là que ses vêtements se sont enflammés, le forçant à fuir en courant.

Il veut brûler Tesla, mais c’est lui qui finit en feu

Les faits se sont déroulés vendredi dernier à North Charleston, près d’un centre commercial. Avant d’attaquer les bornes, le suspect avait pris le temps de taguer sur le sol “Long live Ukraine” ainsi qu’une insulte envers Donald Trump. Armé de bouteilles de bière transformées en cocktails Molotov, il a ensuite enflammé ses projectiles et les a jetés sur trois bornes de recharge. Mais dans l’excitation du moment, il n’a pas remarqué que ses propres vêtements prenaient feu.

Les pompiers sont rapidement intervenus pour éteindre l’incendie et couper l’alimentation des chargeurs, évitant ainsi des dégâts plus importants. Pendant ce temps, le suspect, malgré son accident, a réussi à prendre la fuite. La police de North Charleston a confié l’enquête au Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, qui analyse les débris des bouteilles incendiaires laissées sur place. Pour l’instant, cet homme reste introuvable… ce qui laisse penser que ses brûlures ne l’empêchent pas de courir.

Source : postandcourier