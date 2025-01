Cet écran de BMW projette vos informations sur le pare-brise arrive très bientôt, voici quand

L’habitacle des voitures est en pleine révolution. Après les écrans tactiles, une nouvelle tendance se dessine : afficher les informations directement sur le pare-brise. BMW s’inscrit dans ce mouvement avec son système Panoramic Vision, une technologie pensée pour changer notre manière de conduire.

L’intérieur des voitures évolue constamment, avec des constructeurs qui cherchent à repousser les limites des affichages traditionnels. Dans ce contexte, Hyundai et Zeiss travaillent déjà sur un pare-brise holographique capable de projeter des informations de navigation, des vidéos pour les passagers, ou encore des appels vidéo. BMW va plus loin en proposant son système Panoramic Vision, qui projette directement sur le pare-brise toutes les informations essentielles pour le conducteur. Une technologie dévoilée dans le cadre de sa future gamme Neue Klasse.

Le système Panoramic Vision se distingue des affichages tête haute classiques en couvrant toute la largeur du pare-brise, de pilier à pilier. Il remplace les tableaux de bord traditionnels en offrant une vue intégrée et immersive. Cette innovation sera disponible sur tous les modèles de la Neue Klasse, indépendamment du type de motorisation, et fonctionnera grâce au nouvel Operating System X, un logiciel avancé basé sur Android. BMW entend ainsi proposer une interface à la fois intuitive et futuriste, adaptée aux exigences des conducteurs modernes.

Avec le système Panoramic Vision, BMW adopte un design minimaliste en supprimant les écrans habituels au profit d’un affichage directement dans le champ de vision. L’écran tactile central complète cet affichage, tandis que la technologie shy tech rend les commandes invisibles jusqu’à leur activation. Par exemple, les boutons du volant restent éteints tant qu’ils ne sont pas nécessaires, comme lors de la réception d’un appel. Ce choix vise à réduire les distractions et à maintenir les yeux du conducteur sur la route. En combinant sécurité et innovation, le constructeur allemand tente de répondre aux attentes croissantes en matière de confort numérique.

BMW promet que cette technologie améliorera la sécurité et la simplicité de conduite. Les informations importantes, comme la vitesse ou les indications de navigation, sont directement visibles sur le pare-brise. Cette innovation devrait arriver sur les modèles Neue Klasse dès cette année 2025.