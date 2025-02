Cet astéroïde géant menace la Terre, mais la Lune pourrait nous sauver in extremis

Un astéroïde récemment découvert inquiète les scientifiques en raison de son potentiel impact avec la Terre en 2032. Mais de nouvelles estimations montrent qu’il pourrait finalement frapper un autre objectif bien plus proche de nous. La Lune pourrait être la véritable victime de cette collision cosmique.

Les astéroïdes représentent une menace constante pour notre planète. Si la plupart passent inoffensivement à proximité de la Terre, certains suivent une trajectoire plus préoccupante. Lorsqu’un objet céleste est identifié comme potentiellement dangereux, les astronomes effectuent des calculs précis pour estimer le risque d’impact. Ces prévisions sont mises à jour au fil du temps, à mesure que de nouvelles données sont collectées.

L’astéroïde 2024 YR4 fait partie des objets les plus surveillés du moment. Lors de sa découverte, les scientifiques estimaient qu’il avait 1,2 % de chances d’entrer en collision avec la Terre en 2032. Mais le 7 février, la NASA a revu ses prévisions : le risque est désormais de 2,3 %. Bien que cette probabilité reste faible, elle est suffisante pour justifier une surveillance accrue. Cependant, un autre scénario a émergé : ce dernier pourrait ne pas nous atteindre, mais plutôt percuter la Lune.

L’astéroïde 2024 YR4 a 0,3 % de chances d’entrer en collision avec la Lune

D’après les dernières analyses, cet astéroïde de 55 mètres de diamètre, qui file à près de 48 000 km/h, a une probabilité de 0,3 % de heurter notre satellite naturel. Si un tel impact survenait, il laisserait une cicatrice visible sur la surface lunaire. Le choc pourrait creuser un cratère d’environ 2 kilomètres de diamètre. Bien que ce soit une taille modeste comparée aux immenses bassins d’impact déjà présents sur la Lune, l’événement serait visible depuis la Terre. L’explosion libérerait une énergie colossale, estimée à plus de 340 fois celle de la bombe d’Hiroshima. Cependant, un tel impact ne représenterait aucun danger direct pour nous.

Face à ces incertitudes, les scientifiques comptent sur le télescope James Webb pour affiner leurs calculs. Comme nous l’évoquions récemment, cet instrument de pointe sera utilisé pour mesurer avec précision la taille et la trajectoire de 2024 YR4. Jusqu’à présent, les estimations reposaient sur des observations terrestres et des mesures indirectes. Grâce à ses capteurs infrarouges, celui-ci pourra analyser la chaleur émise par l’astéroïde et obtenir des données plus précises sur sa composition et son orbite. Ces informations permettront de confirmer ou d’écarter un risque d’impact, et de mieux comprendre la menace que représente cet objet céleste.

