Cet aspirateur balai ultra-complet et à vidange automatique voit son prix s’effondrer, mais seulement ce week-end !

Très apprécié pour sa puissance d’aspiration, sa capacité d'adaptation et pour son système de vidange automatique, l’aspirateur balai Shark Clean & Empty est à son prix le plus bas. Cette offre est valable ce week-end uniquement.

Shark Clean, la marque américaine d’électroménager propose des aspirateurs de grande qualité qui disposent des technologies les plus actuelles sur ce marché. Le Shark Clean & Empty est un aspirateur balai complet qui offre un excellent rapport qualité-prix.

Proposé normalement au prix de 349 €, il est actuellement sous la barre des 200 € grâce à deux réductions cumulables. Il bénéficie d’abord d’une remise de 100 € à la base et s'affiche ainsi à 249 € au lieu de 349 €.

Et pour fêter le printemps, la marque offre une réduction supplémentaire de 20% grâce au code promo PRINTEMPS20SHARK. Ce code est valable seulement ce week-end. Vous avez donc encore quelques heures pour en profiter.

Le code promo fait passer le prix du Shark Clean & Empty à 199 € très exactement. Pour un aspirateur balai puissant avec un système de vidange automatique, c’est une excellente affaire.

Un aspirateur efficace efficace et très complet

Grâce aux différentes technologies embarquées, le Shark Clean & Empty propose des fonctionnalités pratiques pour un ménage efficace et sans effort. D’abord, il offre une bonne puissance d’aspiration et sa brosse motorisé détecte automatiquement le type de sol et le niveau de saleté et ajuste la puissance en conséquence. Des LED positionnées sur la tête de l'aspirateur vous permettent de voir facilement les débris les plus fins.

Et grâce à son système anti-emmêlement, cet aspirateur balai enlève automatiquement les poils et les cheveux incrustés dans son rouleau-brosse. Vous n’aurez pas à vous salir les mains. Encore moins pour vider le bac à poussière. Le Shark Empty & Clean se vide en effet automatiquement quand il est sur son support.

La base de rangement peut conserver les saletés jusqu’à 30 jours grâce à son système hermétique, anti-odeurs et anti-allergènes. Enfin, cet aspirateur balai offre une autonomie de 40 minutes.