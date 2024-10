C’est le meilleur widget de Google pour contrôler vos appareils connectés, et il est enfin disponible pous tous les utilisateurs Android

Google facilite la gestion des appareils connectés directement depuis l’écran d’accueil. Désormais disponible pour tous les utilisateurs Android, cette fonctionnalité permet un contrôle rapide et intuitif des objets connectés, sans inscription préalable à un programme spécial.

Dans un monde où les maisons connectées se généralisent, Google propose des solutions simples pour les gérer. L'une de ces solutions est un widget lancé en mai dernier qui permet de contrôler divers appareils intelligents directement depuis l’écran d’accueil de votre smartphone. Auparavant réservé aux utilisateurs du programme Public Preview, la société a confirmé sur une page de support qu'il est désormais accessible à tous ceux utilisant Android 12 ou une version ultérieure, comme Android 15, qui vient de sortir.

Les utilisateurs Android peuvent désormais contrôler leurs appareils connectés avec ce raccourci pratique. Que ce soit pour allumer une lumière intelligente, régler un thermostat ou encore gérer vos enceintes connectées, tout se fait en un seul geste depuis l'écran d'accueil. Le widget est modulable : vous pouvez l’agrandir pour gérer plusieurs appareils à la fois ou le réduire pour un accès rapide à une seule fonction. Vous pouvez par exemple activer vos lampes avant d'arriver chez vous, directement depuis votre smartphone.

Concrètement, si vous utilisez souvent votre smartphone pour ajuster les lumières ou contrôler la température, ce widget vous permet de le faire en une simple pression sans avoir à ouvrir une application. Il est également possible de vérifier si vos appareils sont actifs, comme des caméras ou des thermostats. Pour les gadgets avec un interrupteur on/off, vous pouvez les contrôler directement depuis l'écran d'accueil. Pour d'autres, comme les caméras, une pression vous redirigera vers le menu de contrôle détaillé.

Le widget se rafraîchit automatiquement toutes les 30 minutes pour indiquer l’état de vos appareils, et vous pouvez l'ajuster à votre convenance. Il est même possible d'ajouter plusieurs widgets sur différents écrans pour accéder rapidement aux appareils de différentes pièces de votre maison. Ce raccourci simplifie grandement la gestion des appareils connectés et offre un accès instantané à vos fonctions préférées. Google rend ainsi la maison intelligente plus pratique pour tous les utilisateurs d’Android, en plaçant les commandes essentielles à portée de main.