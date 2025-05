Ces voitures électriques bousillent les smartphones, mais c’est pour votre bien

Un internaute a fait une découverte fâcheuse malgré lui. En filmant une voiture électrique, la caméra de son iPhone a subi des dommages permanents. Pourtant ça ne vient pas d'un défaut du véhicule, au contraire.

Il y a environ un mois, l'internaute répondant au pseudonyme de Jeguetelli sur Reddit s'empare de son iPhone 16 Pro Max puis déclenche la caméra de ce dernier. Il vient de repérer une Volvo EX90, un SUV électrique que le constructeur a présenté en 2022, et aimerait bien la filmer. Dans la courte vidéo de 17 secondes postée sur le réseau social communautaire, on le voit faire le tour de la voiture en arrivant par l'arrière avant de se placer sur son côté gauche. Il zoome alors sur le toit du véhicule, et c'est le drame.

Des points de couleur rose ou violette se mettent à s'afficher sur l'écran de son mobile, formant un genre de constellation. Ce serait du plus bel effet s'il ne s'agissait pas de dommages permanents sur la caméra de l'iPhone 16 Pro. L'internaute a filmé le LiDAR de la Volvo EX90, un genre de radar détectant les objets, les obstacles et permettant l'estimation de la distance par laser. Un indispensable pour les systèmes de conduite autonome qui fait mal aux smartphones.

Certaines voitures électriques peuvent abîmer votre smartphone, faites attention

Les artéfacts que l'on voit dans la vidéo sont en réalité les pixels du capteur photo grillés par le laser du LiDAR. Pour l'appareil, c'est l'équivalent de regarder directement le Soleil. Interrogé par The Drive, Volvo a répondu qu'il est “généralement conseillé d'éviter de pointer une caméra directement sur un capteur LiDAR“. C'est d'ailleurs indiqué sur une page de l'aide en ligne concernant l'EX90.

Contrairement à ce que la fin de la vidéo laisse penser, les dégâts sont bien définitifs. Quand l'internaute dézoome, les points lumineux disparaissent parce que l'iPhone bascule alors sur un autre capteur. Mais ne vous inquiétez pas pour vos yeux : la longueur d'onde du laser émis par la voiture est de 1 550 nm, sans risque pour les globes oculaires. Les capteurs LiDAR sont présents sur peu de modèles à l'heure actuelle. On compte parmi eux les Classe S et EQS de Mercedes, la Legend d'Honda, la Série 7 de BMW ou encore l'Emeya de Lotus.