Ces utilisateurs d’iPhone pensaient tester un nouveau modèle, mais tout ne s’est pas passé comme prévu

Avec la sortie récente de l’iPhone 16, Apple continue de surprendre ses fans avec des innovations. Pendant ce temps, une émission télévisée américaine a décidé de mettre à l’épreuve des utilisateurs d’iPhone à travers une expérience inattendue. Les réactions des participants ont été pour le moins surprenantes.

Le 20 septembre 2024, Apple a lancé l’iPhone 16, un modèle très attendu qui s’accompagne comme d’habitude de ses versions Pro et Pro Max. Ces nouveaux smartphones continuent de perfectionner les innovations de la série précédente, avec des performances accrues et un design repensé. Le Pro, en particulier, se distingue par ses capacités avancées en photographie, son écran plus grand et sa puce A18 Pro. L'iPhone 16 Pro Max, lui, attire les utilisateurs les plus exigeants grâce à un zoom optique et une autonomie impressionnante.

Parmi les nouveautés, la série Pro se fait remarquer avec des bordures plus fines, un bouton Action personnalisable et une nouvelle technologie de refroidissement pour éviter la surchauffe. Avec ces améliorations, Apple continue d’imposer ses standards sur le marché. Mais, alors que les fans se pressaient pour obtenir ces modèles, une émission télévisée américaine a mené une expérience amusante sur des utilisateurs d’iPhone, les convaincant qu’ils testaient le dernier iPhone 16 Pro.

Un canular a été habilement orchestré pour tromper les utilisateurs d’iPhone

Le présentateur Jimmy Kimmel, célèbre pour ses sketches sur les produits Apple, a décidé de piéger des utilisateurs d'iPhone dans les rues de Hollywood. Un faux employé de la marque à la pomme leur proposait de transférer leurs données sur un soi-disant iPhone 16 Pro pour qu’ils puissent l’essayer. En réalité, après quelques manipulations, ils récupéraient leur propre téléphone dans une nouvelle coque. Le plus surprenant est que plusieurs participants étaient persuadés d’utiliser un tout nouvel appareil.

Les réactions ne se sont pas fait attendre, des commentaires enthousiastes sur la qualité de l’écran et la vitesse de traitement ont fusé, alors que les utilisateurs avaient en main leur propre smartphone. Certains se sont même émerveillés devant la soi-disant amélioration des photos, malgré le fait qu’ils parcouraient leurs propres images. Ce canular montre à quel point la suggestion peut influencer la perception des utilisateurs, même face à un produit inchangé.