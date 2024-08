Ces Tesla neuves stockées sur un marécage sont à la merci des insectes, les clients vont être ravis

Alors que les ventes actuelles de Tesla sont loin d'égaler celles de 2023, le constructeur continue pourtant de produire des voitures neuves à grande échelle. Seulement, il semblerait bien que la marque soit en manque de place. En témoignent ces photos volées de centaines de véhicules stockés sur un terrain vague en Floride… Et laissés à la merci de la faune locale.

On le sait, Tesla est loin de connaître une année 2024 aussi flamboyante que 2023. Alors que la marque avait enregistré des résultats financiers records l'an passé, les ventes du constructeur connaissent un sérieux coup de mou. La société a notamment reculé sur deux marchés particulièrement importants : l'Europe et les Etats-Unis.

Pour être plus précis, les ventes ont baissé de 8 % sur le Vieux Continent durant le premier semestre 2024. Au Pays de l'Oncle Sam, elles ont diminué de 13 %. Malgré ces revers, Tesla continue pourtant de fabriquer des voitures neuves à la pelle. Peut-être trop ?

Tesla stocke des Model 3 neuves sur un terrain vague

Ces photos volées de centaines de Tesla Model 3, qui semblent laissées à l'abandon, tendent à le confirmer. Ces clichés partagés sur Reddit sont devenus viraux en quelques jours à peine. On y voit des dizaines et des dizaines de voitures neuves, stockées sur un terrain vague à quelques encablures du centre Tesla de Tampa, en Floride (Etats-Unis). Si l'on se fie à leur numéro d'identification, il s'agirait bien de voitures neuves (des versions Propulsion et Grande Autonomie principalement), fabriquées entre avril et mai 2024. Néanmoins, certaines semblent être des prototypes. En effet, des exemplaires sont équipés de jantes pas encore disponibles sur le configurateur de la marque, ainsi que des sièges bicolores et des poignées de porte en argent ou en noir mat. Cela reste à confirmer.

Comme le rapportent nos confrères du site Automobile Propre, les administrateurs du centre Tesla de Tampa ont affirmé que ce site est utilisé pour mener à bien “l'inventaire des nouvelles Model 3″. Toutefois et selon des déclarations des responsables, cet espace fait surtout office de solution de secours pour Tesla, qui n'a visiblement plus de place pour stocker ses voitures sur ses sites traditionnels comme celui de l'avenue N Florida ou celui d'Orlando.

De nombreux risques pour les voitures

Seulement et comme vous pouvez vous en douter, entreposer des voitures électriques sur un terrain vague n'est pas vraiment recommandé. Surtout à Tampa, une ville connue pour son climat subtropical et soumise à d'importantes précipitations. En cas de fortes pluies, cette zone pourrait rapidement se transformer en marécage constitué de Tesla embourbées jusqu'à la garde… La faune locale pourrait également devenir un problème.

La Floride abrite de nombreuses espèces de mammifères comme des ratons-laveurs, des ragondins ou des tatous. Ces petites bestioles pourraient bien faire de ces Tesla leur nouveau nid… et grignoter au passage les câbles qui les gênent. On pense également aux serpents (26 espèces au total en Floride), qui aiment se faufiler dans les endroits exigus. Ou encore aux insectes, qui pourraient ravager l'habitacle des voitures. Pour les acheteurs de ces modèles, on espère donc que la livraison ne tardera pas, sous peine de se retrouver avec une mauvaise surprise…

