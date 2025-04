Ces smartphones Samsung populaires ne seront plus mis à jour, est-il temps de changer de mobile ?

Si Samsung offre maintenant sept ans de mises à jour sur ses nouveaux smartphones premium, ce n'était pas encore le cas il y a quelques années. Conséquence, le support logiciel de modèles haut de gamme sortis en 2020 est abandonné.

Les années passent vite, et c'est déjà la fin du support logiciel pour les modèles de la série Galaxy S20 de Samsung. Le constructeur avait promis quatre ans de mises à jour de sécurité pour les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra. Il est finalement allé une année supplémentaire au-delà de ses promesses, en passant à des mises à jour de sécurité trimestrielles plutôt que mensuelles au cours des 12 derniers mois, mais c'est bel et bien fini.

Comme repéré par Android Authority, Samsung a retiré les trois smartphones haut de gamme lancés en 2020 de son calendrier officiel des mises à jour, qu'il s'agisse des configurations 4G LTE ou 5G. Les Galaxy S20 ne recevaient déjà plus de mises à jour majeures d'Android depuis One UI 5, le fabricant ayant garanti seulement trois versions d'Android sur ces modèles. Ils ne bénéficieront donc aussi plus des patchs de sécurité Android à partir de maintenant.

Les Galaxy S25 privés de mises à jour

La situation est différente pour le Galaxy S20 FE, sorti quelques mois plus tard. Il ne prétend pas non plus à One UI 7, mais va continuer de recevoir des patchs de sécurité. Il est par contre probable que le support de ce mobile se termine prochainement.

Pour bien des utilisateurs, ne pas avoir à disposition les dernières mises à jour n'est pas très important. Mais sans parler de nouvelles fonctionnalités, d'interface optimisée ou de boost de performances, avoir un mobile suivi la marque reste fondamental pour se protéger des dernières menaces de sécurité. À terme, des problèmes de compatibilité avec certaines applications peuvent aussi apparaître, mais vous avez sans doute encore quelques années devant vous à cet égard.

Il est frustrant de voir que son smartphone premium acheté au prix fort il y a quelques années n'est plus supporté. Samsung s'est largement amélioré en la matière ces dernières années et propose dorénavant sept ans de suivi logiciel sur ses appareils haut de gamme, voir huit ans de mises à jour pour les smartphones d'entreprise.

Source : Android Authority