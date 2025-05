Ces nouvelles “heures super creuses” vont faire baisser le prix de la recharge de votre voiture électrique

Le gouvernement veut relancer l’intérêt pour les véhicules électriques. Une nouvelle tarification va permettre de faire baisser les coûts de recharge. D’autres mesures arrivent aussi pour accélérer l’installation des bornes.

La transition vers le tout-électrique en France se poursuit, mais non sans obstacles. Depuis la fin des bonus élargis à l’achat, de nombreux conducteurs hésitent encore à franchir le pas. Pour encourager le passage à l’électrique, l’État cherche donc de nouveaux leviers. Comme l’a rapporté l’AFP via Connaissance des Énergies, les ministres de l’Économie et de l’Industrie, en déplacement en Île-de-France, ont présenté un plan visant à faciliter l’accès à la recharge, tant sur le plan tarifaire que technique.

L’une des principales annonces concerne la mise en place d’un nouveau système de tarification appelé « heures super creuses ». Ces plages horaires offriront des prix plus avantageux pour recharger sa voiture, notamment la nuit et entre 11 h et 17 h, période où la production d’électricité solaire est au plus haut. L’objectif est de décaler la recharge des véhicules en dehors des heures de pointe, pour alléger la pression sur le réseau. Actuellement, près de 65 % des utilisateurs branchent leur voiture le soir, quand la demande est maximale.

Le gouvernement lance des heures super creuses et veut accélérer les installations de bornes

Ce nouveau tarif sera proposé par les fournisseurs d’électricité dès novembre 2025, selon la Commission de régulation de l’énergie. Il s’appliquera aux particuliers comme aux entreprises, hors grands sites industriels. En parallèle, le gouvernement s’attaque aux lenteurs liées à l’installation de bornes dans les immeubles collectifs. Désormais, le délai ne pourra pas dépasser six mois après un vote en assemblée générale. Enedis doit d’ailleurs dévoiler un plan d’action dans ce sens d’ici le 1er septembre.

À plus long terme, l’État vise un parc de 7 millions de bornes d’ici 2030, contre environ 2,5 millions aujourd’hui. Cela inclura 400 000 bornes sur la voie publique, dont 50 000 en recharge rapide. Pour accompagner cette croissance, un comparateur national sera lancé fin 2025. Il permettra aux automobilistes de consulter les prix, la disponibilité et la localisation des bornes en temps réel. Cet outil devrait aussi aider à mieux planifier les trajets longue distance. Le gouvernement espère ainsi rassurer sur la viabilité du tout-électrique, avec un réseau plus dense, plus transparent et mieux réparti sur le territoire.