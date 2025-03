Les robots Apple arrivent : voici tout ce que l’on sait à leur sujet

Apple serait en train de développer deux projets robotiques distincts, destinés à révolutionner la maison intelligente du futur. Ces innovations font suite à l'abandon du projet de voiture autonome de la marque à la pomme en 2024.

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur deux types de robots : un robot humanoïde mobile et un robot anthropomorphique stationnaire. Le robot humanoïde serait conçu pour assister l'utilisateur dans des tâches simples et le suivre dans ses déplacements. Le robot anthropomorphique, quant à lui, serait équipé d'un écran similaire à celui d'un iPad fixé sur un bras robotique, et serait principalement dédié à la visioconférence.

Bien que ces projets soient encore loin d'être finalisés, quelques détails sur leurs fonctionnalités potentielles ont émergé. Le robot à écran, identifié sous le nom de code J595, aurait été approuvé par la direction d'Apple en 2022. Sa sortie était initialement prévue pour 2026 ou 2027, mais l'analyste Ming-Chi Kuo a récemment suggéré que la production en masse ne débuterait pas avant 2028.

Un prototype de lampe robotique ?

En février 2025, Apple a surpris en présentant un prototype de lampe robotique, démontrant sa capacité à réagir aux gestes et aux commandes vocales de l'utilisateur. Cette lampe intelligente, ressemblant au personnage Luxo Jr. de Pixar, peut ajuster sa position, répondre à des questions via une interface vocale similaire à Siri, et même projeter des tutoriels vidéo.

Cependant, il est important de noter que ce prototype n'est qu'une preuve de concept. Le robot de production finale devrait être équipé d'un écran de type iPad plutôt que d'une lampe. Cette version plus avancée pourrait servir de dispositif multimédia, contrôlé par Siri et l'intelligence artificielle d'Apple. Elle pourrait également offrir des fonctionnalités de visioconférence améliorées, en ajustant automatiquement la position de la caméra ou de l'écran.

Concernant le robot humanoïde mobile, peu d'informations sont disponibles pour le moment. Il pourrait offrir une intégration poussée avec les appareils domotiques d'Apple, exécuter des tâches simples et répondre à des commandes vocales. Quant aux prix, le robot à écran pourrait être commercialisé autour de 1000 dollars, mais aucune information n'a filtré sur le tarif du robot humanoïde.

Il est crucial de garder à l'esprit que ces projets sont encore en phase de développement précoce. Apple a déjà abandonné de nombreux projets par le passé, notamment l’Apple Car, et il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir ces robots sur le marché, s'ils voient effectivement le jour.