Ces modèles d’iPhone et d’Apple Watch sont officiellement obsolètes

Apple allonge sa liste des produits considérés comme anciens ou obsolètes. Cela entraîne des conséquences directes en terme de réparabilité. Voyons qui sont les malheureux élus.

Il y a toujours quelque chose pour nous rappeler d'un coup à quel point le temps passe vite. Relancer le film La Communauté de l'anneau de Peter Jackson et se rendre compte qu'il est sorti en 2001 par exemple. Ou jeter un œil à la liste des produits Apple officiellement “anciens” ou “obsolètes“. Fatalement, elle est amenée à s'allonger à mesure que les années s'écoulent. Tous les appareils sont concernés, des iPhone aux AirPods, en passant par les Macs.

L’appellation “ancien”, ou “vintage” en anglais, regroupe tout ce qu'Apple a cessé de commercialiser il y a plus de 5 ans, mais moins de 7 ans. Passée la barre des 7 années, l'engin devient obsolète. Le but n'est pas seulement de vous donner un coup de vieux. Comme on peut le lire sur la page dédiée : “Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes“.

Ces appareils Apple rejoignent la liste des produits obsolètes

Depuis peu, l'iPhone 6S Plus et l'iPhone XS Max sont devenus anciens. Il y a une subtilité cependant : l'iPhone 6S Plus version 32 Go de stockage était déjà classé comme obsolète. Du côté des montres connectées, les Apple Watch Series 2 en aluminium et acier inoxydable viennent tenir compagnie à la première génération.

En revanche, la version céramique de la montre n'est pas (encore) mentionnée. Bien sûr, rien ne vous empêche de vous servir d'un de ses appareils si vous possédez un exemplaire en état de marche. Seule les possibilité de réparations sont impactées.

Rappelons qu'en France, la loi oblige Apple a faire une exception : “Les propriétaires de nouveaux iPhone ou ordinateurs portables Mac achetés après le 31 décembre 2020 en France peuvent bénéficier de services et de pièces auprès d’Apple ou des centres de services Apple pendant sept ans à compter de la date à laquelle le modèle de produit a été distribué pour la dernière fois par Apple“.