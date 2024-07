Ces modèles d’iPhone et d’AirPods sont considérés en fin de vie par Apple

Smartphone, écouteurs sans fil ou enceinte connectée, plusieurs produits Apple vont devenir bien plus compliqués à réparer à partir de maintenant.

Apple a ajouté trois nouveaux produits dans la catégorie de ses appareils considérés comme “vintage”. Ce statut a des conséquences directes sur l'application d'une éventuelle garantie et sur la disponibilité des pièces détachées pour la réparation. Comme repéré par MacRumors, les dispositifs en question sont l'iPhone X, la première génération d'AirPods et le HomePod.

Sur son site officiel, Apple explique qu'un terminal devient vintage cinq ans après l'arrêt de sa commercialisation. “Les propriétaires de produits Apple et Beats peuvent obtenir des services et des pièces auprès des fournisseurs de services Apple, y compris les magasins Apple Store et les fournisseurs de réparation indépendants, pendant au moins cinq ans”, peut-on lire. Après ces cinq années, le support peut toujours exister durant deux ans, mais celui-ci n'est pas garanti, notamment en cas d'indisponibilité de pièces de rechange.

La France, une exception dans la politique de réparabilité d'Apple

Quand un produit a été retiré de la vente depuis sept ans, il quitte alors le rang “vintage” pour rejoindre la catégorie “obsolète”. Dans ce cas, “Apple interrompt tous les services de réparation matérielle […] et les fournisseurs de services ne peuvent pas commander de pièces pour ces produits”. La seule exception permise par Apple concerne la batterie, et uniquement la batterie, des Mac, qui peut être remplacée “jusqu'à 10 ans à compter de la dernière mise en vente du produit, sous réserve de la disponibilité des pièces”.

Notez que pour se mettre en conformité avec la loi française, Apple a été contraint de revoir le statut de produit “vintage” en France pour certains appareils. “Les propriétaires d'un nouvel iPhone ou ordinateur portable Mac acheté […] en France peuvent obtenir des services et des pièces auprès d'Apple ou de fournisseurs de services Apple pendant sept ans à compter de la date à laquelle le modèle du produit a été fourni pour la dernière fois par Apple pour distribution en France”, précise la marque à la pomme. Cela ne concerne par contre que les terminaux achetés à partir du 1ᵉʳ janvier 2021. L'iPhone X, les premiers AirPods et le HomePod sont donc bien considérés comme vintage en France.

Source : MacRumors