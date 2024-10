Ces géants du streaming illégal utilisent encore la même tactique pour échapper aux fermetures

Après avoir réussi à faire fermer l’un des plus grands réseaux de piratage en streaming, nous somme face à une résurgence de clones de sites pirates. Des domaines similaires comme FMovies, Soap2Day et 123Movies attirent encore des millions de visiteurs, et rendent la tâche des autorités anti-piratage plus complexe que jamais.

Le piratage en ligne est un défi constant pour l’industrie du divertissement. Certains sites de streaming illégal, comme FMovies, surpassent même des services légaux tels que Disney+ en termes de trafic aux États-Unis. En 2024, ce dernier attirait plus de visiteurs que de grandes plateformes de streaming, forçant l’industrie cinématographique à réclamer des mesures de blocage plus rigoureuses pour contrer cette menace grandissante.

Cet été, plusieurs de ces plateformes illégales, dont FMovies, ont été fermées par l'Alliance pour la Créativité et le Divertissement (ACE) et la Motion Picture Association (MPA), une organisation qui représente les grands studios de cinéma. Ce fut une victoire majeure dans la lutte contre le piratage en streaming. Cependant, comme souvent dans ce secteur, les fermetures n’ont pas suffi à endiguer le phénomène. Peu de temps après, de nombreux clones ont refait surface en changeant simplement de nom de domaine. Cela leur permet simplement de contourner les blocages et de continuer à attirer un large public.

Les sites de streaming illégal réapparaissent avec de nouvelles adresses après les blocages

Depuis la fermeture de ces grands sites, l’ACE et la MPA ont intensifié les efforts pour bloquer des centaines de nouveaux domaines. Au Royaume-Uni, entre juin et octobre 2024, près de 300 adresses liées à des plateformes comme Soap2Day, 123Movies ou Bflix ont été bloquées. Pour donner une idée de l’ampleur du problème, environ 1 400 domaines ont été enregistrés pour FMovies et près de 3 500 variantes pour 123Movies et ses dérivés. Ces sites, malgré les actions judiciaires, parviennent à revenir rapidement sous de nouvelles adresses, souvent avec des noms similaires, ce qui rend leur suivi et leur fermeture de plus en plus difficiles.

Malgré les succès des fermetures et des blocages, la nature du piratage en ligne rend la bataille interminable. Chaque fermeture entraîne la création de nouveaux clones, qui utilisent les mêmes techniques pour contourner les lois. Les sites de streaming illégal, inspirés par des plateformes comme FMovies, continuent de prospérer, attirant des millions de visiteurs chaque mois. Il devient ainsi évident que la lutte contre le piratage doit évoluer, car ces sites ne cessent de s’adapter et de revenir sous de nouvelles formes.

