Ces éléments de Google Maps que vous utilisez chaque jour ont changé discrètement, seuls les plus attentifs l’auront remarqué

Google Maps a subi un léger lifting en modifiant la forme et les couleurs de ses icônes de localisation. Un changement subtil que seuls les utilisateurs les plus observateurs auront noté.

Google Maps continue de se perfectionner, après avoir récemment introduit de nouvelles fonctionnalités pratiques comme le signalement d’incidents amélioré et une interface repensée pour une navigation plus intuitive. Mais cette fois-ci, l’application s’est offert un lifting esthétique beaucoup plus discret. Les icônes de localisation, ces fameux pins, ont été redessinées de manière subtile, un détail que seuls les plus avertis auront remarqué en scrutant leur écran.

Le changement peut sembler mineur, mais il est là, les anciennes icônes en forme de goutte d’eau ont été remplacées par des versions plus arrondies, avec une couleur de fond blanche et une petite icône au centre pour représenter les différentes catégories. Par exemple, le pin des musées, autrefois bleu-vert, a maintenant pris une teinte violette, tandis que celui des zoos est devenu un peu plus clair. Ce nouveau design, moins imposant, permet à Google de montrer plus d’informations sur chaque vue de la carte, sans pour autant perturber la navigation.

Google Maps adopte un nouveau look pour ses icônes de localisation

Les nouvelles icônes de localisation de Google Maps ne concernent pas seulement les pins classiques, mais aussi d’autres symboles comme les étoiles, les drapeaux et les cœurs. Tous ont désormais une apparence harmonisée en s’alignant avec les récents changements de Google Maps qui visent à rendre l'application plus moderne et agréable à utiliser. Ce n’est pas la première fois que Google Maps adopte un nouveau design, plus tôt cette année, l’application avait déjà simplifié son interface sur Android pour une utilisation plus fluide.

Le déploiement de ces nouvelles icônes se fait progressivement sur Android, iOS et le web. Si vous ne les avez pas encore remarquées, c’est peut-être le signe qu’elles remplissent leur rôle : être à la fois discrètes et efficaces. Google semble déterminé à peaufiner chaque détail de Maps en rendant l’application non seulement plus fonctionnelle, mais aussi plus plaisante à regarder. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez l’appli, jetez un coup d'œil, peut-être verrez-vous ces petits changements qui, mine de rien, font toute la différence.