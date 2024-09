Ces deux smartphones Android vont offrir une charge sans fil magnétique à la MagSafe

Le OnePlus 13 et le Oppo Find X8 devraient être compatibles avec une technologie de recharge sans fil magnétique maison, inspirée du MagSafe d'Apple.

Si Apple est loin de proposer les puissances de charge les plus intéressantes du marché, il faut reconnaitre que le constructeur a été l'un des précurseurs de la charge sans fil magnétique avec sa technologie MagSafe. Les marques Android ne se sont jamais vraiment emparées du sujet, malgré l'arrivée de la norme Qi2, qui apporte notamment ce système de fixation magnétique. Mais la situation semble être sur le point de changer.

Selon le leaker chinois Digital Chat Station, qui s'appuie sur des documents de l'organisme de certification chinois 3C, les smartphones de la série Oppo X8 disposeront de la “charge magnétique sans fil la plus puissante sur Android”. Le OnePlus 13 devrait également bénéficier d'une fonction de recharge sans fil magnétique, inspirée du MagSafe d'Apple.

Une charge sans fil plus pratique et polyvalente

Pour rappel, ce type de recharge sans fil magnétique cumule bien des atouts. Déjà, elle permet de mieux positionner sans effort son appareil sur la station de charge, permettant d'améliorer l'efficacité de la charge. Avec MagSafe, Apple et les fabricants tiers ont surtout développé toute une gamme d'accessoires tirant profit du magnétisme. Coques, étuis, supports, porte-cartes, batteries externes… autant de gadgets qui viennent se greffer à l'iPhone pour en enrichir l'expérience.

L'Oppo Find X8 devrait par contre faire des concessions sur la vitesse de charge en filaire, tout en restant bien supérieur à ce que l'on trouve ailleurs. De 100 W (11V/9.1A) sur le Find X7, on passerait ainsi à 80 W (11V/7.3A) sur le nouveau modèle. Le OnePlus 13 ne subirait quant à lui pas le même traitement, conservant sa charge de 100 W avec câble.

Les conséquences de cette nouvelle technologie sur la puissance de charge sans fil est quant à elle encore incertaine. Les OnePlus 12 et Oppo Find X7 Ultra offraient une charge par induction de 50 W avec le chargeur adapté, il n'est pas impossible que les performances maximales soient revues à la baisse.

Les OnePlus 13 et Oppo Find X8 devraient en outre profiter d'une batterie à plus forte capacité, sans en modifier la taille, mais grâce à une densité énergétique plus élevée.

Source : Digital Chat Station