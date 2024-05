OnePlus 13, Oppo Find X8 : pourquoi la capacité des batteries va fortement augmenter

Bon nombre de smartphones Android pourraient voir la capacité de leur batterie s'envoler dans les prochains mois. le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm en serait la cause.

Plusieurs modèles de smartphones attendus pour le début de l'année 2025 (voire fin 2024 en Chine) pourraient être équipés d'une batterie bien plus imposante que ce qu'on pouvait attendre. D'après un leaker chinois relayé par GizmoChina, des appareils importants de l'écosystème Android comme le OnePlus 13, le Oppo Find X8 (et ses variantes), le prochain pliant d'Oppo et le Realme GT6 Pro seraient tous équipés d'un accumulateur d'une capacité de 6 000 mAh.

Nous pouvons constater que les trois marques concernées partagent tous le même propriétaire, BBK Electronics. Il est courant que les mêmes technologies soient utilisées sur les smartphones du groupe, même s'ils viennent en principe de fabricants différents. On peut en tout cas s'interroger sur les conséquences de l'intégration d'une telle batterie sur le poids et sur l'épaisseur des appareils. Nous savons qu'Apple devrait augmenter la densité énergétique (Wh/kg) des cellules de la batterie de l'iPhone 16 Pro Max, peut-être que OnePlus, Oppo et Realme vont faire de même incorporer des batteries à plus forte capacité sans trop bouleverser la finesse de ses mobiles.

Une puce gourmande en ressources ?

Mais pourquoi cette soudaine course aux grosses batteries ? Les fabricants seraient en quête d'une solution pour conserver ou améliorer l'autonomie de leurs smartphones malgré des puces qui s'annoncent particulièrement énergivores. Le Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm soulève notamment l'inquiétude quant à sa consommation énergétique.

Rappelons que le SoC, qui pourrait adopter un autre nom, sera basé sur une toute nouvelle architecture. Qualcomm abandonne les cœurs CPU Cortex d'ARM pour des cœurs Oryon de Nuvia, la société dont elle a fait l'acquisition en 2021 pour 1,4 milliard de dollars. La fréquence d'horloge des cœurs les plus performants pourrait atteindre 4,2 GHz. Le nouveau NPU et le passage à un GPU Adreno 830 vont aussi contribuer à un sérieux boost de performances. Et malgré une finesse de gravure en 3 nm, les constructeurs de smartphones anticipent une hausse sensible des besoins énergétiques de la puce.

Nous en saurons plus lors du Snapdragon Summit d'octobre 2024. La série des Oppo Find X8 devrait être présentée peu de temps après et le OnePlus 13 ne devrait pas non plus tarder à être officialisé.

Source : GizmoChina