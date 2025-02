Ces deux facteurs vont influer sur le prix de la Switch 2, explique le président de Nintendo

Combien va coûter la Switch 2 ? Le président de Nintendo ne nous apporte pas de réponse claire et nette, mais explique quels éléments l'entreprise va prendre en considération pour établir le prix de la console.

Nintendo a officialisé la Switch 2 au détour d'une courte vidéo à la mi-janvier et vient d'annoncer que son Nintendo Direct faisant office de présentation plus détaillée de la console aura lieu le mercredi 2 avril 2025 à 15h. Le fabricant a aussi publié ses résultats financiers du dernier trimestre et son président, Shuntaro Furukawa, s'est prêté à la traditionnelle séance de questions/réponses avec les investisseurs.

Lors de celle-ci, le patron de Nintendo a évoqué le prix de la Switch 2. Il n'a pas communiqué son tarif exact, qui n'est sans doute pas encore déterminé avec certitude à ce jour, mais a expliqué quels seront les facteurs qui vont entrer en compte pour déterminer le prix de la console. “Nous sommes conscients que l’inflation est en hausse et que l’environnement des taux de change a considérablement changé depuis le lancement de la Nintendo Switch en 2017. Nous devons également tenir compte des prix abordables que les clients attendent des produits Nintendo”, a-t-il expliqué.

Quel prix pour la Switch 2 ?

Shuntaro Furukawa semble indiquer que Nintendo va devoir jouer à l'équilibriste pour fixer un prix à sa Switch 2. Ses commentaires sur la situation économique macro, citant l'inflation et les taux de change comme facteurs clés, peuvent faire penser que l'entreprise se prépare à une hausse de prix. Cette dernière devrait toutefois être maitrisée, puisque le président affirme avoir conscience que le tarif est un élément primordial pour les joueurs au moment de décider de l'achat ou non.

Nintendo se rappelle sûrement du lancement difficile de la 3DS, qui avait eu du mal à trouver son public après le succès de la DS et un prix de départ bien trop élevé, établi à 249,99 euros. Quelques mois plus tard, le constructeur faisait machine arrière et diminuait drastiquement le tarif de la console portable, à 169,99 euros.

Les paris sont ouverts pour la Switch 2. Le premier modèle était commercialisé à 329,99 euros à la sortie et il coûte 299,99 euros aujourd'hui. On peut tabler sur un prix minimum en France de 349,99 euros, mais il ne serait pas étonnant qu'elle soit plus chère. Nous voyons par contre mal Nintendo dépasser les 399,99 euros.

