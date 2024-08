Ces applications pirates reviennent sur l’App Store malgré leur suppression par Apple

Alors qu'Apple les avait fait disparaître de l'App Store, des applications de streaming pirates refont surface dans la boutique officielle d'iOS. Il semble que les processus de détection ne soient pas infaillibles.



Trouver des applications infectées par un malware ou illégales sur les magasins mobiles officiels n'est malheureusement pas rare. En règle générale, parler de ce phénomène fait immédiatement penser au Play Store de Google. Force est de constater qu'il est une cible privilégiée quand il s'agit de diffuser un programme dangereux au plus grand nombre. Mais cela ne veut pas dire qu'Apple n'est jamais concerné. Il arrive que malgré les procédures de contrôles automatisées, certaines applis passent entre les mailles du filet.

Jusqu'au 20 juillet dernier environ, l'App Store proposait des applications appelées Collect Cards. Publiées par des développeurs différents, elles semblaient totalement inoffensives en apparence. En les ouvrant, l'utilisateur accédait pourtant à un grand catalogue de films et séries en provenance de Netflix, Disney+, Prime Video et Max, entre autres. Sans rien payer bien sûr.

Pour passer outre la détection d'Apple, les applis utilisaient un système affichant une interface différente selon l'emplacement géographique de la personne. Aux États-Unis, donc pour Apple, impossible de voir les titres piratés.

Apple supprime des applications pirates de l'App Store, elles reviennent quelques jours plus tard

On s'en doute, Apple a rapidement supprimé les applications concernées dès lors que l'entreprise a pris connaissance du souci. Et pourtant, à peine une dizaine de jours plus tard, voici qu'elles ont de nouveau réussi à s'inviter sur l'App Store. Il était logique de penser que la firme de Cupertino ferait le nécessaire pour que l'astuce utilisée par les pirates ne fonctionne plusble, mais il n'en est rien visiblement.

Si elles ont de nouveau été retirées, on peut raisonnablement penser qu'elles reviendront tant qu'Apple ne modifiera pas ses processus de vérification des applications soumises pour publication sur l'App Store. Avant sa disparition, celle qui s'appelait Collect Cards : Store box avait atteint la 2e place des applis les plus téléchargées au Brésil.

Source : 9to5Google