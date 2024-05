Android : ces 90 applications du Play Store sont infectées par un malware, soyez prudents

Une entreprise spécialisée a découvert que 90 applications disponibles sur le Play Store contiennent des malwares, parmi lesquels 2 particulièrement dangereux. Faites attention.

Lorsque l'on parcourt le Play Store à la recherche d'une application, on fait inconsciemment confiance à Google pour n'afficher que des programmes légitimes et sécurisés. Après tout, la firme met en place de nombreux processus de vérification pour s'assurer de la fiabilité de ce qu'elle propose sur sa plateforme. Elle n'hésite d'ailleurs pas à intégrer de nouvelles mesures drastiques pour empêcher la propagation d'un malware via une appli du magasin Android.

Malheureusement, les pirates ne s'arrêtent pas à ça et font tout pour parvenir à passer entre les mailles du filet. C'est pourquoi il n'est pas si rare d'apprendre qu'une application en apparence inoffensive est en réalité infectée par un malware alors même que Google a approuvé sa publication.

L'entreprise Zscaler ThreatLabz, qui analyse régulièrement le Play Store pour vérifier l'éventuelle présence d'un tel logiciel dans les applis, a récemment trouvé que 90 d'entre elles contenaient un programme dangereux, de type Adware (affichage de publicités envahissantes), Facestealer (vol des identifiants Facebook) ou pire.

Près d'une centaine d'applications du Play Store installent un malware sur le smartphone des utilisateurs

Sur les millions que la plateforme de Google contient, cela peut sembler peu, sauf qu'au total, elles ont été téléchargées 5,5 millions de fois. La firme n'a pas dévoilé le nom de toutes les applis concernées. Elle s'est contentée d'en donner deux contenant le malware Anatsa, un programme malveillant ayant déjà sévi l'an dernier et qui a refait surface début 2024 sur Android. Il est capable de voler vos coordonnées bancaires.

On sait donc qu'il ne faut surtout pas télécharger les applications PDF Reader & File Manager ainsi que QR Reader & File Manager. Pour rappel, l'immense majorité des smartphones Android actuels lisent nativement les PDF et les QR code. En ce qui concerne les victimes, Zscaler ThreatLabz note qu'elles sont situées pour le moment aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, Espagne, Finlande, Corée du Sud et Singapour.

N'oubliez pas d'adopter les réflexes de base lorsque vous téléchargez une application du Play Store : regardez les commentaires et vérifiez le nom de l'éditeur avec ce qu'il a déjà publié auparavant. Si vous avez le moindre doute, passez votre chemin.