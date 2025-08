Votre smartphone Android est lent à mourir ? Boostez ses performances grâce à ces simples astuces

Au fil des années, votre smartphone Android peut perdre de sa vélocité. Démarrage longuet, applications qui prennent un temps fou à s'ouvrir, autonomie en baisse… Autant de signes que l'on peut rencontrer sur un téléphone qui accuse son âge. Néanmoins, il existe quelques astuces pour lui redonner sa forme d'antan.

Tout comme une voiture, une console de jeu, un ordinateur ou une tablette, votre smartphone Android n'est pas immunisé contre le poids des années. Petit à petit, il n'est pas rare de constater une baisse des performances de son appareil. En soi, c'est tout à fait normal.

En effet, les nouvelles applications et les derniers systèmes d'exploitation peuvent mettre à rude épreuve les configurations d'anciens modèles. C'est pourquoi votre téléphone Android risque de devenir moins performant à la longue. Mais ce n'est pas tout. Les lenteurs et les retards peuvent également être dus à un manque d'entretien et à de mauvais réflexes adoptés par l'utilisateur.

Mais avant de sortir sa carte bleue pour acheter un modèle dernier cri, sachez qu'il existe quelques astuces pour redonner sa forme d'antan à votre smartphone Android vieillissant. On vous explique tout.

Se débarrasser des applis inutiles

Mine de rien, on accumule au fil des années des dizaines et des dizaines d'applications. Entre les services GPS, les jeux vidéo, les plateformes de streaming vidéo et audio, les applis dédiés à la santé ou au sport, les applis bancaires ou de e-commerce, on peut vite se retrouver avec une liste interminable. Pour vous donner un ordre d'idée, mon smartphone compte 177 applications !

Si vous avez également une belle collection d'applis, vous en conviendrez, on en utilise généralement qu'une poignée chaque jour. Or, en plus d'occuper de l'espace de stockage pour pas grand chose, il s'avère que certaines applis continuent de fonctionner en arrière-plan, notamment pour collecter des données. On vous invite donc à faire un grand tri :

rendez-vous dans les Paramètres > Applications pour consulter la liste de toutes les applis installées sur votre appareil

pour consulter la liste de toutes les applis installées sur votre appareil Chez certains constructeurs comme Google ou Samsung, vous pouvez consulter l'onglet Applis inutilisées pour identifier facilement les applis qui n'ont pas été ouvertes depuis plusieurs mois

pour identifier facilement les applis qui n'ont pas été ouvertes depuis plusieurs mois Faites votre choix et pressez Désinstaller sur chaque appli

Arrêter le fonctionnement en arrière-plan des applis

Comme dit plus haut, de nombreuses applis ont tendance à fonctionner continuellement en arrière-plan, que ce soit pour rester à jour, pour envoyer des notifications ou bien pour collecter des données. On pense par exemple aux réseaux sociaux, aux applis GPS ou encore aux plateformes de streaming.

Et bien entendu, cela peut impacter significativement les performances, et surtout l'autonomie de votre appareil. Alors après avoir fait le tri dans vos applis, une bonne idée consiste à empêcher l'utilisation en arrière-plan :

Dans les Paramètres , cherchez l'onglet Applications

, cherchez l'onglet Faites défiler l'écran jusqu'à tomber sur l'option Utilisation de la batterie par les applis

Appliquez le filtre Toutes les applis pour afficher la liste complète des applis installées sur votre appareil

pour afficher la liste complète des applis installées sur votre appareil Appuyez sur chaque appli (ou certaines d'entre elles), puis décochez l'option Autoriser l'utilisation en arrière-plan

Libérer de l'espace de stockage

A force de prendre des photos, de télécharger des fichiers PDF depuis sa boite mail ou bien de faire des captures d'écran, on peut vite saturer la mémoire de son appareil. Et quand l'espace de stockage commence à manquer, les performances de votre appareil peuvent s'en retrouver impactées. Récupérer un peu de mémoire, ne serait-ce que quelques gigaoctets, permettra à votre téléphone de respirer un peu.

Dans les paramètres du téléphone, rendez-vous dans l'onglet Stockage ou bien lancez directement le gestionnaire de fichiers de votre appareil (l'appli Files par exemple sur les Pixel)

ou bien lancez directement de votre appareil (l'appli Files par exemple sur les Pixel) Cherchez ensuite la fonction Nettoyer et laissez-vous guider pour supprimer de vieilles captures d'écran, des photos floues, des applis inutilisées, des fichiers téléchargés ou volumineux

Modifier certains paramètres

Pour que votre téléphone gagne en réactivité, vous pouvez également modifier certains paramètres. En voici quelques-uns :

Dans Ecran et commandes tactiles, activez le mode Sombre pour une meilleure autonomie et réduire la fatigue oculaire

pour une meilleure autonomie et réduire la fatigue oculaire Dans Notifications, désactivez les notifications sur les applis inutiles pour ne plus être interrompu toutes les 30 secondes et réduire l'activité en arrière-plan au passage

pour ne plus être interrompu toutes les 30 secondes et réduire l'activité en arrière-plan au passage Toujours dans Notifications > Notifications sur l'écran de verrouillage, optez pour l'option N'afficher aucune notification. Même verrouillé, l'écran de votre smartphone ne s'allumera pas à chaque notification reçue

On vous conseille également de désactiver les mises à jour automatiques des applications via les données mobiles. Vous éviterez ainsi un pic de consommation de data et des baisses de performances lorsque plusieurs MAJ se lancent simultanément :

Pour ce faire, rendez-vous dans le Play Store

Cliquez sur votre icône de profil située en haut à droite

Appuyez sur Gérer les applications et l'appareil > Gérer

Prenez maintenant quelques minutes pour désactiver la mise à jour auto sur chaque appli

Appuyez sur une appli, puis sur les trois petits points en haut à droite et décochez l'option Mise à jour auto

Pour mettre à jour manuellement vos applis, il suffira de se rendre sur le Play Store > Gérer applications et appareils > Mises à jour disponibles > Tout mettre à jour.