Amazon veut détrôner Starlink avec ses satellites qui décollent dans quelques jours

Amazon ne veut plus laisser le monopole de l’Internet spatial à Elon Musk. Le groupe lance son propre réseau de satellites pour couvrir la planète. Le premier tir est prévu dans quelques jours.

Depuis plusieurs années, SpaceX domine le marché de l’Internet par satellite grâce à son service Starlink. Avec plus de 7 000 satellites en orbite basse, l’entreprise d’Elon Musk couvre déjà une grande partie de la planète. Mais un nouvel acteur de taille s’apprête à entrer dans la course. Amazon lance à son tour un projet ambitieux baptisé Project Kuiper, avec une promesse claire : fournir une connexion Internet rapide et accessible partout dans le monde.

Le lancement du premier lot de satellites est prévu pour le 9 avril 2025 depuis la base de Cape Canaveral, en Floride. Amazon enverra 27 satellites grâce à une fusée Atlas V, dans le cadre de la mission KA-01. Ce n’est qu’un début : l’entreprise a prévu 80 lancements au total pour déployer plus de 3 200 satellites. Ces appareils seront placés à 630 kilomètres d’altitude et voyageront à plus de 27 000 km/h, bouclant un tour de Terre en 90 minutes.

Amazon promet un accès Internet rapide grâce à des terminaux abordables

Pour accéder au réseau Kuiper, les utilisateurs devront utiliser une antenne dédiée. Amazon a conçu plusieurs types de terminaux adaptés aux usages mobiles, résidentiels et professionnels. Le plus petit modèle, de la taille d’un livre, peut atteindre 100 Mb/s. Des versions plus puissantes iront jusqu’à 1 Gb/s. Le prix annoncé reste raisonnable : moins de 400 dollars (environ 350 euros) l’unité, avec la possibilité d’une subvention pour les rendre plus attractifs face à Starlink.

Amazon espère proposer son service d’ici la fin de l’année. Le déploiement massif prévu dans les mois à venir pourrait permettre une couverture quasi mondiale. Contrairement à ses prototypes lancés en 2023, ce tir inclura pour la première fois des satellites prêts pour une utilisation commerciale. Ils sont également recouverts d’un revêtement spécial destiné à limiter la pollution lumineuse pour les astronomes. Le groupe reconnaît qu’il s’agit d’un test à grande échelle, avec une part de risque, mais assure avoir tous les éléments en main pour faire de Project Kuiper un concurrent sérieux de Starlink.