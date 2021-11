Certains Google Pixel 4a se fissurent sans raison, les acheteurs sont en colère

D'après de nombreux témoignages, la coque de certains Pixel 4a commencent à se fissurer sans aucune raison apparente au niveau des coins supérieurs droit ou gauche. Les plaintes commencent à se multiplier sur la toile, et Google reste pour l'instant sans réponse.

Présenté en août 2020 et disponible en France depuis le 1er octobre 2020, le Pixel 4a s'est rapidement imposé comme un excellent photophone, accessible de surcroît puisque proposé à seulement 349 €. Pour atteindre ce prix, Google a dû faire des concessions, notamment en employant du polycarbonate, une matière plastique premium, pour concevoir la coque de l'appareil. Malgré tout, ce revêtement plastique reste dans tous les cas moins fragile que du verre.

Imaginez alors la surprise de plusieurs utilisateurs, qui ont constaté l'apparition de fissure au niveau des coins inférieurs et supérieurs droit ou gauche de leur appareil. En effet, le nombre de témoignages pour ce problème commencent à se multiplier sur Reddit et sur les forums du constructeur. Précisons que tous les utilisateurs assurent tous que leur smartphone n'est pas tombé récemment.

La coque du Pixel 4a se fissure sans raison, Google reste muet

“Je viens de sortir mon téléphone de son étui pour le nettoyer et j'ai constaté que le coin supérieur droit est fissuré, le téléphone n'est pas tombé depuis trois mois. Il n'y a pas de fissure sur l'écran non plus. Google dit qu'il n'y a pas de garantie qui couvre cela et qu'il devra aller en réparation à mes frais. Je n'arrive pas à comprendre comment une coque en plastique peut se fissurer sans chute”, explique le propriétaire d'un Pixel 4a sur Reddit.

À l'image de cet utilisateur, nombreux sont ceux qui ont choisi de se rendre dans des centres de réparation Google pour s'entendre dire que les dommages physiques ne sont pas couverts par la garantie constructeur. Pire encore, certains ont vu leur garantie tout simplement annulée.

En parcourant les différents rapports, on remarque que toutes les plaintes datent de cette année. En d'autres termes, cela suggère que des lots présentant cette avarie ont été produits cette année et ont tout de même réussi à se frayer un chemin vers les utilisateurs. Y-a-t-il eu une négligence du côté du contrôle qualité de Google ? La question reste ouverte, faute d'une déclaration officielle de la firme de Mountain View. Notez enfin que des problèmes similaires n'ont pas été constatés sur le Pixel 4a 5G.

Source : Gizmochina