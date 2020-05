Angell : le vélo électrique connecté made in France sortira à la fin de l’été 2020

Angell est un vélo électrique et connecté . Conçu par une start-up française et présenté en 2019, il va sortir dans le commerce à la fin de l’été 2020. Il sera fabriqué par la société SEB, qui a signé un partenariat pour sortir de ses usines soixante mille vélos en trois ans.

Angell est un vélo connecté qui cherche à révolutionner le marché. Doté d’un moteur électrique, il est le fruit du travail de Marc Simoncini, connu pour avoir fondé le site Meetic. Il a été présenté en 2019 et aujourd’hui, la start-up indique avoir trouvé un fabriquant pour assembler son produit: SEB. Il devrait arriver sur le marché à la fin de l’été.

Angell est un vélo électrique qui veut apporter une dimension connectée aux déplacements. Il est en effet doté d’un écran tactile de 2,4 pouces qui permet d’afficher des informations diverses, comme la météo, l’indice de pollution, la vitesse ou encore l’itinéraire à prendre. En plus de cela, il dispose d’un détecteur de chute et de vol. Des clignotants sont présents à l’arrière.

Electrique, il est équipé d’une batterie détachable de deux kilos et promet jusqu’à 70 kilomètres d’autonomie. Il sera disponible en deux versions : Angell et Angell/S. Cette dernière est plus légère, puisqu’elle pèse 13 kilos contre 14 pour la version classique.

Fabrication française

Dans un communiqué, la start-up de Marc Simoncini a annoncé collaborer avec SEB pour la partie industrielle. La société va fabriquer les vélos dans une usine située près de Dijon. Au total, la fabrication de ce produit pourrait créer jusqu’à 65 emplois, aussi bien dans la partie assemblage que la partie développement logicielle.

D’abord prévu pour sortir au printemps, le vélo a été retardé à cause de la pandémie de coronavirus. SEB annonce une commercialisation pour la fin de l’été. Le but est de sortir des usines 10 000 vélos pour la première année d’exploitation et 60 000 sur trois ans. L’Angell est déjà disponible en précommande au prix de 2700 euros et ce sont 2000 vélos qui ont déjà été réservés. Avec cet accord, SEB va également entrer au capital d’Angell.

Source : AFP