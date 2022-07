Ce vélo électrique est capable de gravir l’Everest avec une seule charge

Optibike vient de mettre sur le marché son tout nouveau et impressionnant vélo électrique. Sa particularité ? Si le Mont Everest avait une route qui mène jusqu'à son sommet, le vélo de la marque pourrait le gravir en une seule et unique charge.

La mobilité urbaine est en plein essor depuis quelques années. Et ce sont bien tous nos modes de déplacements urbains qui se retrouvent chamboulés. Les trottinettes électriques sont ainsi devenues un moyen de transport très apprécié dans nos villes, et la France en comptera d'ailleurs plus d'un million rien qu'en 2022. De l'autre côté, ce sont les rollers électriques qui se démocratisent à leur tour, avec notamment une startup française bien placée sur le sujet. Enfin, les vélos électriques représentent eux le nouveau moyen de déplacement urbain de référence, et les innovations pullulent dans ce domaine-là.

À ce titre, Optibike, une des plus anciennes marques de vélos électriques aux États-Unis, vient de lancer sur le marché un nouveau modèle très intéressant. Il s'agit de l'Optibike R22 Everest, et celui-ci est un gravel électrique de haute volée qui peut notamment atteindre une autonomie record de plus de 500km. Son créateur assure également que ce dernier est capable de gravir l'Everest. Le tout avec une seule et unique charge. Prêt à relever le défi ?

L'Optibike R22 Everest est capable de gravir plus de 7000 mètres de dénivelé

Bien entendu, ce vélo électrique ne peut en réalité pas gravir le Mont Everest. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de routes et que l'ascension serait à coup sûr périlleuse sur celui-ci. Néanmoins, Optibike affirme avec certitude que la batterie massive du vélo peut faire 24 000 pieds de gain d'altitude, le tout sur une seule et unique charge. Cela représente un peu plus de 7000 mètres de gain d'altitude.

Le R22 Everest d'Optibike trouve notamment la force motrice nécessaire dans son moteur central PowerStorm MBB de 1 700 W. Le moteur électrique ultra puissant produit un couple de 190 Nm qui permet alors de gravir rapidement un sentier assez raide. Dans une vidéo (ci-dessus), Optibike assure ainsi que ce vélo électrique peut même monter des pentes de 40 %. À noter que chaque modèle de R22 Everest est fabriqué à la main sur commande dans les installations d'Optibike au Colorado. Et pour vous l'offrir, il faudra débourser pas moins de 19 000 dollars. L'ascension de l'Everest a un coût.

