Ce téléviseur 6K dévoilé par LG au CES 2025 va enthousiasmer les fans d’image en ultra haute définition

Ce CES 2025 est riche en annonces. Entre les nouveaux processeurs, les cartes graphiques et les avancées en intelligence artificielle, les innovations ne manquent pas. Parmi elles, LG a dévoilé un moniteur 6K à la pointe de la technologie, destiné aux utilisateurs et aux professionnels les plus exigeants.

Le CES 2025, qui se tient à Las Vegas du 5 au 10 janvier, est une vitrine des technologies qui façonneront demain. Intel, a par exemple présenté ses nouveaux processeurs Core Ultra, conçus pour l’intelligence artificielle et le gaming. De son côté, Google a annoncé des fonctionnalités innovantes pour Google TV, notamment l’intégration de microphones longue portée et d’IA avancée. Au milieu de ces grandes annonces, LG a choisi de s’illustrer dans le domaine des écrans haut de gamme avec une nouvelle prouesse technologique.

LG a levé le voile sur l’UltraFine 6K (modèle 32U990A), un moniteur au design élégant et minimaliste. Doté d’une dalle Nano IPS Black, ce dernier affiche une résolution 6K et couvre 99,5 % de l’espace Adobe RGB ainsi que 98 % du spectre DCI-P3. Ces caractéristiques le destinent aux photographes, designers et monteurs vidéo, mais aussi aux utilisateurs qui nécessitent une précision des couleurs irréprochable et des contrastes d’une grande profondeur.

LG mise sur la 6K et le Thunderbolt 5 pour séduire les professionnels

L’une des grandes innovations de l’UltraFine 6K est l’intégration du Thunderbolt 5. Ce type de connexion de dernière génération offre des vitesses de transfert atteignant 80 Gbps en mode bidirectionnel et 120 Gbps en bande passante omnidirectionnelle. C’est idéal pour gérer des flux vidéo en très haute résolution. LG accompagne ce moniteur d’un logiciel de calibration intégré, permettant d’ajuster finement les paramètres de couleur pour répondre aux exigences des professionnels de l’image.

LG n’a pas encore révélé le prix ni le taux de rafraîchissement de cet écran, mais sa connectivité avancée et sa résolution en font un produit phare du CES 2025. Ce moniteur s’inscrit dans une série d’innovations marquantes dévoilées lors du salon, comme Google TV et ses microphones à longue portée. Nvidia a également frappé fort en annonçant ses cartes graphiques GeForce RTX 5000 et son DLSS 4, qui promettent une nouvelle révolution dans le monde du jeu vidéo.