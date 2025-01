Intel dévoile deux nouveaux processeurs Core Ultra pour l’IA et le gaming au CES 2025

Le CES 2025 marque le début d’une nouvelle ère pour les ordinateurs portables. Intel vient d’y présenter deux nouveaux processeurs conçus pour répondre à des besoins exigeants. Ces modèles promettent des performances adaptées au gaming et aux applications d’intelligence artificielle.

En 2024, l’intelligence artificielle a révolutionné le quotidien grâce à des outils comme ChatGPT ou Gemini 2.0, l’IA la plus avancée de Google. Ces innovations ont accéléré la demande en matériel capable de traiter des charges de travail complexes. Le CES 2025, qui se déroule à Las Vegas du 5 au 10 janvier, est le lieu idéal pour découvrir les technologies répondant à ces nouveaux besoins. Cet événement incontournable rassemble les leaders mondiaux du secteur, et Intel ne manque pas l’occasion de s’y démarquer.

Lors de cette édition, Intel a annoncé deux nouveaux processeurs destinés aux ordinateurs portables haut de gamme. Ces modèles, qui appartiennent à la famille Core Ultra, sont spécialement conçus pour offrir des performances optimales dans des domaines aussi variés que les jeux vidéo ou les applications d’intelligence artificielle.

Les processeurs Intel Core Ultra 200H et 200HX combinent puissance et polyvalence

La série Core Ultra 200H vise les ordinateurs portables fins et légers tout en garantissant des performances solides. Le modèle phare, le Core Ultra 9 285H, dispose de 16 cœurs : 6 dédiés aux tâches intensives, 8 pour optimiser la consommation énergétique et 2 à très faible consommation. Ce processeur peut atteindre une vitesse de 5,4 GHz et intègre 8 cœurs GPU Intel Arc. Ces caractéristiques en font un choix idéal pour les applications exigeantes et certains jeux légers.

De leur côté, les processeurs Core Ultra 200HX ciblent les joueurs et les professionnels ayant besoin d’une puissance accrue. Le Core Ultra 9 285HX est équipé de 24 cœurs, dont 8 haute performance et 16 pour l’efficacité énergétique. Sa fréquence maximale atteint 5,5 GHz. Contrairement à son homologue, il intègre 4 cœurs GPU, mais est pensé pour être couplé avec des cartes graphiques externes de NVIDIA ou AMD. Ces modèles seront disponibles sur des appareils dès le premier trimestre 2025, permettant à Intel de renforcer sa position sur ce marché de plus en plus concurrentiel.