Ce SUV hybride affiche 1200 km d’autonomie, un tour de force

La marque chinoise Li Auto vient de présenter son dernier SUV hybride : le L9. Cet imposant SUV au gabarit gigantesque de 3,10m d'empattement affiche une autonomie toute aussi impressionnante de 1200 km. Malheureusement, aucune annonce n'a été faite quant à une possible commercialisation en Europe.

Sur le marché des véhicules électriques et hybrides, l'autonomie est l'un des principaux nerfs de la guerre. Les constructeurs révèlent d'ingéniosité pour augmenter modèle après modèle le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir avant de passer à la pompe ou par la case recharge. Volkswagen a par exemple annoncé récemment un boost d'autonomie sur la prochaine version de son SUV ID.4, avec une promesse de 450 km d'autonomie, soit 32 km de plus que le précédent modèle.

Or, cette estimation semble bien inférieure à celle offerte par le L9, le tout dernier SUV de la marque chinoise Li Auto. Cet imposant SUV avec ses 3,10 d'empattement, ses 5,20 m de long et ses 2m de large sera présenté lors du salon automobile de Pékin en avril 2022. Le constructeur a d'ores et déjà dévoilé quelques détails sur la bête.

Sous le capot, on retrouvera ainsi un bloc électrique associé à un moteur essence quatre cylindres de 4,5 L, qui aura la charge d'alimenter la batterie du véhicule. Précisons que le moteur à essence ne propulsera jamais les roues, sa seule mission consistant à recharger la batterie Lithium-ion de 44,5 kWh.

À lire également : BMW iX1 – le prochain SUV compact 100% électrique se dévoile

Une autonomie impressionnante de 1200 km

En résulte une puissance conséquente de 400 ch et surtout une autonomie plutôt impressionnante pour un véhicule hybride : 1200 km d'après le constructeur ! À condition d'avoir la batterie et le réservoir de 65 litres à pleine capacité évidemment. Dans l'habitacle, la marque a opté pour un niveau de finition plutôt élevé comme en témoignent les premières photos.

On retrouve trois grands écrans, l'un à l'avant faisant office de système d'infordivertissement, un autre de taille identique devant le passager avant et un troisième placé en hauteur pour les passagers à l'arrière. Vous pouvez en plus compter l'affichage tête haute en réalité augmentée pour le conducteur. À l'image de Tesla en son temps, la marque a intégré sur le L9 un capteur Lidar, 5 radars et 12 caméras et 12 capteurs à ultrason, le but étant à terme de proposer une conduite autonome de niveau 4.

Pour l'instant, Li Auto n'a pas évoqué d'éventuelle commercialisation du L9 en dehors des frontières chinoises. Le SUV sera proposé entre 450 000 et 500 00 yuans, soit entre 64 000 et 71 000 €.