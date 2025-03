HMD Global présente un smartphone sécurisé qui veut protéger les ados sur Internet

À l’occasion du Mobile World Congress, HMD Global, le fabricant des téléphones Nokia, dévoile le Fusion X1. Ce smartphone, sous Android, est une déclinaison d’un modèle existant. Son but : préserver les adolescents des contenus dangereux et inapproprié, ainsi que les aider à éviter l’addiction aux écrans. Mais, il y a un mais…

Les smartphones permettent d’accéder à de nombreux types de contenus et de services, que ce soit des informations, des jeux, des films et des séries, de la musique et bien sûr à des applications sociales. Facebook, TikTok, Snapchat, Instagram, X (ex-Twitter) ou WhatsApp font partie de ces logiciels que vous retrouvez très régulièrement sur n’importe quel téléphone.

L’accès à ces contenus n’est évidemment pas sans risque. Usurpation et piratage. Contenus inappropriés, dangereux ou illicites. Harcèlement et prise de contact par des étrangers. Si les adultes ont acquis certains réflexes pour se protéger, ce n’est pas le cas des plus jeunes. En Europe, le contrôle parental est obligatoire dans tous les smartphones depuis 2024. Google et Apple ont donc développé des outils de contrôle pour réduire les risques. Mais face à l'ingéniosité des ados et la complexité de la tâche, ce n’est pas toujours suffisant.

Le HMD Fusion X1 intègre un contrôle parental complet, mais…

HMD Global, l’entreprise qui développe les feature phones Nokia, annonce le Fusion X1, un smartphone créé par HMD en partenariat avec Xplora Technologies, une société qui développe des montres connectées sécurisées pour les enfants et les adolescents. Le Fusion X1 reprend la fiche technique du Fusion que nous vous avons présenté en 2024, mais rajoute une couche logicielle qui va filtrer les contenus (notamment les photos) et les communications entrants et sortants.

L’initiative est très intéressante, notamment pour les parents qui ont des sueurs froides à chaque nouvelle tendance de TikTok. Cependant, elle n’est pas « offerte » par HMD : une grande partie des fonctionnalités de sécurité font partie d’un abonnement supplémentaire qu’il faut payer 5 euros par mois (certainement après une période d’essai). Un coût qui vient en supplément de l’achat du téléphone. Notez que le prix européen du Fusion X1 n’a pas encore été dévoilé. Rappelons que le Fusion « standard » est vendu 250 euros en France.

Le Fusion X1 n’était pas le seul produit annoncé par HMD lors du MWC 2025. La marque a également annoncé une paire d’écouteurs appelée Amped Buds. Leur particularité : le boitier de chargement peut servir de batterie externe pour les smartphones. En outre, plusieurs features phones sans marque « Nokia » ont également été annoncés : HMD 2660 Flip, HMD 130 Music et HMD 150 Music. Est-ce la fin de la marque Nokia en téléphonie ? C’est probable. Enfin, un feature phone et un smartphone customisés aux couleurs du club de foot de Barcelone ont été dévoilés.