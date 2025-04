Ce smartphone pliant de Samsung parmi les plus attendus ne sortira pas quand vous l’espériez, voici quand il devrait enfin être disponible

Samsung prépare plusieurs nouveautés dans sa gamme de smartphones pliants. Le Galaxy Z Flip FE, un modèle plus abordable, était attendu pour cet été. Finalement, il faudra patienter encore un peu avant de le découvrir.

La gamme de smartphones pliants de Samsung pourrait connaître d'importantes évolutions en 2025. La marque souhaite rendre cette technologie plus accessible en travaillant sur des modèles moins chers. Après avoir proposé des Galaxy Z Fold et Z Flip haut de gamme, l'entreprise planche sur une version Fan Edition de son téléphone pliable à clapet. Cette approche rappelle ce que l’entreprise a déjà fait avec les Galaxy S FE et le Galaxy Z Fold 6 FE, disponibles sur certains marchés.

Le Galaxy Z Flip FE devait initialement être dévoilé aux côtés des Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7 durant le Samsung Galaxy Unpacked de l’été 2025. Cependant, selon un rapport du média sud-coréen The Bell, le constructeur aurait repoussé son lancement au quatrième trimestre de l'année. Le smartphone serait donc disponible quelques mois après ses deux grands frères. Aucune raison officielle n'a été communiquée pour expliquer ce changement de calendrier.

Samsung prévoit de sortir le Galaxy Z Flip FE en fin d’année pour élargir sa gamme de pliables accessibles

Selon les informations de The Bell, Samsung Display a déjà commencé la production des écrans destinés aux Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Le constructeur semble vouloir concentrer ses efforts sur la fabrication de ces modèles premium avant de passer à la production du Galaxy Z Flip FE. Ce report permettrait aussi à la marque d'ajuster son offre pour éviter une concurrence interne entre ses nouveaux produits. En espaçant les sorties, la marque pourrait maximiser les ventes de ses modèles haut de gamme avant de proposer son modèle plus abordable.

Le choix du processeur pourrait également avoir joué un rôle. Le Galaxy Z Flip FE pourrait embarquer un chipset Exynos 2400e, comme celui du Galaxy S24 FE, alors que le Galaxy Z Flip 7 standard utiliserait un Exynos 2500 plus puissant. Ce temps supplémentaire laisserait à Samsung l’opportunité de stabiliser la production et d'assurer de meilleures performances. Le Z Flip FE serait disponible à l’international, contrairement au Galaxy Z Fold 6 FE, limité à quelques pays. Cette sortie mondiale permettrait à Samsung de démocratiser encore davantage les smartphones pliants