Selon Honor, le Magic V5 est le smartphone pliable le plus fin du monde avec ses 8,8 mm d’épaisseur une fois plié. Mais une révélation inattendue rebat les cartes de cette course à l’ultra-finesse. Voici le vrai modèle le plus fin du marché.

Alliant esthétisme et ergonomie, dans l’univers des smartphones la tendance est à l’ultra-finesse. Et dans cette course, s’il y en a un qui s’est autoproclamé avoir le « pliable le plus fin du monde », c’est Honor, avec son Magic V5. Avec sa fiche technique ambitieuse, son épaisseur étonnement fine et sa légèreté, il se positionne comme un concurrent redoutable de Samsung, l’entreprise en tête de ce marché.

Cependant, il semblerait que la stratégie marketing de la marque chinoise vienne de s’effondrer : une comparaison avec un autre modèle de pliable laisse clairement apparaître que Honor a exagéré la finesse de son modèle.

Le Honor Magic V5 n'est pas le smartphone pliable le plus fin du monde

La marque chinoise avait déclaré que son Magic V5 était le pliable le plus fin du monde une semaine avant le Galaxy Unpacked du 9 juillet, prenant de court Samsung à une petite semaine d’intervalle. En effet, c’est lors de cet événement que le géant coréen a annoncé le lancement le 25 juillet prochain du Galaxy Z Fold 7. Avec ses 8,9 mm d’épaisseur une fois plié, c’est finalement lui le smartphone le plus fin du marché. On vous explique.

La supercherie de Honor vient d’être révélée par le leaker @Universelce, qui compare le Honor Magic V5 avec le Galaxy Z Fold 7. Le résultat est sans appel : le modèle de Samsung est plus fin que celui de Honor. Comment est-ce possible ?

There is no accurate measuring tool, but we can still draw a rigorous conclusion: Galaxy Z Fold7 is the thinnest folding mobile phone in the world.

I switched the positions of two mobile phones during the test, and the results remained the same, which showed that the factors of… pic.twitter.com/irlNgKOtH0 — PhoneArt (@UniverseIce) July 15, 2025

Si Honor affirme que son Magic V5 a une épaisseur de 8,8 mm une fois plié, c’est d’après ses propres mesures ! En consultant la page officielle du Honor Magic V5, nos confrères de SamMobile ont pu constater que Honor indiquait que la mesure de 8,8 mm provient du laboratoire Honor et qu’elle « n'inclut pas les films de protection d'écran intérieur et extérieur et la partie surélevée de l'appareil photo ».

Or, exclure les couches protectrices de l’écran est inhabituel. Mais c’est cet arrangement avec les mesures qui a permis à la firme chinoise d’affirmer que son modèle était à peine plus fin que le Galaxy Z Fold 7. Si l’illusion n’a pas fait long feu, elle aura suffi à détourner un temps les projecteurs du nouveau modèle de Samsung.