Ce smartphone gaming vraiment pas cher veut affronter les Poco de Xiaomi

ZTE a dévoilé lors du Mobile World Congress trois smartphones à moins de 300 euros : les Nubia Neo 3. Leur particularité : intégrer des fonctions habituellement réservées aux modèles spécialisés pour le gaming pour un prix de vente très accessible. Un concept idéal pour tous les amoureux de jeux rétro. On vous explique pourquoi.

Les gamers ne savent bien : pour jouer (vraiment) sur smartphone, il ne suffit pas d’avoir un smartphone puissant. Il faut aussi une ergonomie spécifique. Nous pensons aux boutons sur les tranches pour ajouter des contrôles. Nous pensons au micro latéral pour les parties en multi. Nous pensons au port jack 3,5 mm pour supprimer la latence. Nous pensons au port USB latéral pour faciliter la recharge. Et nous pensons aussi à la structure interne pour optimiser la dissipation de chaleur.

Lire aussi – Ce petit ventilateur transforme n’importe quel smartphone en console de jeu

Dans ce domaine, Asus a souvent montré la voie, même si les deux dernières générations de ROG Phone (ROG Phone 8 et ROG Phone 9) ont perdu certains de ces éléments. Red Magic conserve cette ambition dédiée au gaming avec les dernières versions de son smartphone. Mais les experts du gaming ne sont pas les seuls. Xiaomi développe aussi une offre pour les joueurs avec la série Poco F (le Poco F5 GT, par exemple), laquelle baisse vraiment le budget pour bien jouer sur smartphone. Et ce n’est pas la seule.

Ce smartphone gaming fonctionne avec un étonnant processeur

En effet, à l’occasion du Mobile World Congress 2025, ZTE a présenté trois nouveaux modèles pour les « gamers à petit budget » : les Nubia Neo 3. Dans cette gamme, vous retrouvez le Nubia Neo 3 5G, le Nubia Neo 3 4G et le Nubia Neo 3 GT 5G. Les détails techniques sur ces trois téléphones n’ont pas encore été entièrement dévoilés. Mais ceux que nous avons pu collecter laissent entendre une configuration atypique basée sur un processeur signé… Unisoc !

Pour ceux qui ne connaissent pas Unisoc, il s’agit d’un concurrent de MediaTek et Qualcomm dont les produits animent généralement des téléphones entrée de gamme, des télévisions connectées ou des box multimédias. Nous n’avons jamais rencontré de smartphone gaming avec un processeur développé par Unisoc. Historiquement, tous les smartphones gaming utilisent des SoC de Qualcomm. Plus récemment, nous avons vu des smartphones avec des SoC MediaTek, comme le ROG Phone 6D. Un composant Unisoc dans un téléphone présenté comme gaming, c’est une première !

Le Nubia Neo 3 5G veut vous faire jouer à moins de 300 euros

Hormis cela, les Nubia Neo 3 semblent bénéficier d’une fiche technique correcte et d’un design plutôt optimisé pour le gaming. Les gâchettes sur la tranche, héritage de la gamme Red Magic de ZTE, sont présentes. Le design est rectiligne avec des angles francs, le dos intègre des LED de couleurs et la coque rappelle les grandes heures de la série ROG Phone d’Asus. À l’intérieur, la chambre à vapeur a été agrandie et un moteur haptique plus précis a été ajouté. Enfin, le téléphone est compatible avec le contournement de charge pour protéger la batterie lors de longues séances de jeu.

Voici les autres détails importants de la fiche technique :

Écran AMOLED 120 Hz Full HD+ de 6,8 pouces

Processeur Unisoc T8300 compatible 5G

12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage

Batterie de 6000 mAh avec charge rapide 80 watts

Android 15

Capteur photo principal 50 MP et capteur selfie 16 MP

Double haut-parleur certifié DTS:X Ultra

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Des trois modèles annoncés à Barcelone, seul le Nubia Neo 3 5G sortira en France. Il devrait être disponible avant la fin du mois de mars. Le prix du smartphone est fixé à 259 euros, un positionnement très abordable, notamment en comparaison des concurrents comme Poco, Asus ou Red Magic. Reste à savoir si le processeur Unisoc peut vraiment tenir le choc. Réponse dans un futur test.