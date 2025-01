Le tout premier centre de formation pour robots humanoïdes vient d’ouvrir, êtes-vous prêts à céder votre place aux machines ?

Les robots humanoïdes gagnent en popularité, et la Chine accélère leur développement avec un centre de formation inédit. Ce projet ambitieux pourrait transformer de nombreux secteurs grâce aux avancées technologiques et au soutien des autorités.

Les robots humanoïdes ne relèvent plus de la science-fiction. Aujourd’hui, ils commencent à s’intégrer dans des secteurs variés comme l’industrie, les services ou encore la logistique. Selon un rapport de Technavio, le marché des robots devrait croître de 70,4 % par an d’ici 2029, et atteindre une valeur de 59,18 milliards de dollars. Dans ce contexte, la Chine se distingue avec l’inauguration d’un centre unique à Shanghai : le Humanoid Robot Kylin Training Ground, dédié à la formation et à l’amélioration de ces machines.

Le centre, situé dans le district de Pudong, peut former simultanément plus de 100 robots et ambitionne d’augmenter cette capacité à 1 000 d’ici 2027. Ce projet rassemble plusieurs acteurs technologiques chinois, comme Zhiyuan Robotics et Kupas Technology, pour collecter 10 millions de données physiques d’ici fin 2025. Elles permettront de perfectionner les capacités de ces machines dans des domaines tels que la fabrication intelligente ou les services publics, tout en accélérant les avancées en intelligence artificielle et en robotique.

La Chine répond aux défis du vieillissement de sa population avec des robots intelligents

Ce centre s’inscrit dans les efforts de la Chine pour répondre à des enjeux démographiques majeurs. En intégrant des technologies d’intelligence avancée et d’autonomie, les robots humanoïdes peuvent remplacer les humains dans des tâches répétitives ou dangereuses. Par exemple, Tesla prévoit de déployer son robot Optimus dans ses usines dès 2024 et pour le grand public en 2025, à environ 22 000 euros. Ces initiatives montrent comment la robotique humanoïde pourrait transformer des secteurs comme l’industrie automobile, la santé ou encore la logistique.

Le marché chinois des robots humanoïdes est en pleine croissance. En 2024, il était estimé à 350 millions d’euros et devrait atteindre 2,1 milliards d’euros dès 2025. Pékin prévoit même d’organiser cette année les premiers Jeux mondiaux de robots, et le robot Tiangong participera à un marathon en avril. Ces projets, soutenus par des politiques publiques ambitieuses, démontrent que la Chine accélère son avancée technologique pour faire de ces machines une pièce maîtresse de son développement industriel.

