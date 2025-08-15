Ce pick-up électrique de Ford va aussi loin qu’un Cybertruck avec une batterie deux fois plus petite

Ford prépare une nouvelle génération de véhicules électriques qui ne suit pas les standards habituels du marché. La marque veut réduire la taille des batteries tout en maintenant l’autonomie, un pari ambitieux. Cette approche pourrait bouleverser la manière dont les véhicules électriques sont conçus et fabriqués.

Les constructeurs automobiles accélèrent leur transition vers l’électrique. Pour séduire un public plus large, ils cherchent à réduire les prix sans compromettre les performances. Dans cette course, la fabrication devient un enjeu central. Simplifier les chaînes d’assemblage, alléger les véhicules et repenser la production sont devenus des priorités. Dans ce contexte, Ford a décidé de prendre une nouvelle direction stratégique.

Dès 2027, Ford lancera un pick-up électrique à environ 30 000 dollars, soit environ 27 500 euros. Ce modèle, qui reposera sur une plateforme universelle inédite, a été pensé pour être simple, léger et économique à produire. Il bénéficiera d’une architecture réduite, de modules préassemblés et de composants allégés. Mais au-delà de ces choix industriels, c’est la batterie qui retient aujourd’hui toute l’attention.

Le pick-up électrique de Ford atteindra une autonomie classique avec une petite batterie de seulement 51 kWh

Doug Field, le responsable de la division électrique de Ford, affirme que les futurs modèles offriront une autonomie équivalente à celle de la concurrence tout en utilisant des batteries jusqu’à un tiers plus petites. Cette annonce marque une rupture avec la tendance actuelle, où les véhicules électriques, notamment les pick-up, embarquent des batteries massives pour garantir une grande autonomie. À titre de comparaison, le nouveau pick-up Ford utilisera une batterie d’environ 51 kWh, soit deux fois plus petite que celle d’un Tesla Cybertruck ou d’un F-150 Lightning, qui dépassent souvent les 100 kWh.

Cette stratégie repose sur plusieurs leviers : aérodynamisme optimisé, architecture allégée, et pack batterie intégré à la structure du véhicule. Ford parie aussi sur un design simplifié avec moins de pièces et une réduction de 20 % des composants. En diminuant la taille des accus, l’entreprise entend réduire les coûts de production, le poids des véhicules et améliorer leur rentabilité. Dans un marché où les batteries représentent encore le poste de coût principal, ce choix pourrait rendre les véhicules électriques plus accessibles, tout en réduisant leur impact environnemental.