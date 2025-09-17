Ce PC portable Samsung chute sous la barre des 1000 € chez Darty avec une remise de -42 % !

Darty brise les codes avec une promo choc : le Samsung Galaxy Book4 Pro chute à moins de 1000 €. Un PC portable premium, puissant et ultra-fin… Mais attention, l’offre est limitée dans le temps.

La rentrée est souvent synonyme de bonnes résolutions… et de grosses dépenses. Entre fournitures, équipements et abonnements, le budget explose vite. Mais parfois, une bonne affaire tombe au bon moment. C’est exactement ce qui se passe chez Darty : le Samsung Galaxy Book4 Pro, un ordinateur portable haut de gamme taillé pour la productivité et le divertissement, voit son prix fondre de 42 %.

Pendant quelques jours, le Samsung Galaxy Book4 Pro se retrouve ainsi disponible pour seulement 869,99 € au lieu de 1499,99 €, soit pas moins de 600 € d'économies au total ! Et il ne s’agit pas d’un PC d’entrée de gamme, mais d’un portable premium signé Samsung, sorti récemment, qui combine finesse, puissance et écran spectaculaire. Bref, une machine conçue pour durer, proposée aujourd’hui à un prix canon.

Un Galaxy Book4 Pro à prix cassé chez Darty

Sous le capot, on retrouve le processeur Intel Core Ultra 5 125H, pensé pour l’intelligence artificielle et taillé pour gérer sans broncher multitâche, retouche photo, création vidéo ou encore gaming léger. Ajoutez à cela 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go : vous obtenez un ordinateur qui démarre au quart de tour et ne vous laissera jamais en rade. Côté graphismes, la puce Intel Arc Graphics assure un rendu fluide et précis.

L’autre clou du spectacle, c’est son écran AMOLED tactile de 14 pouces. Résolution 2880 x 1800, luminosité de 400 nits, taux de rafraîchissement de 120 Hz, traitement antireflets, etc. Le confort visuel est au rendez-vous, que vous soyez en train de binge-watcher votre série préférée, de travailler sur un tableau Excel ou de jouer. Samsung mise ici sur une qualité d’image digne des meilleurs écrans, et ça se voit.

Transportable partout, le Galaxy Book4 Pro ne pèse que 1,23 kg pour 11,6 mm d’épaisseur. Autant dire qu’il se glisse dans n’importe quel sac et vous suit en cours, au bureau ou en voyage. Son autonomie, renforcée par une batterie de 63 Wh avec charge rapide, vous permet de tenir toute une journée sans stress. Et grâce au Wi-Fi 6E, au lecteur de cartes mémoire et à l’écosystème Galaxy, la connectivité est optimale.

La sécurité n’est pas en reste : lecteur d’empreintes digitales, solutions logicielles pour protéger vos données et un indice de réparabilité élevé (8,7/10). De quoi investir sans crainte dans un modèle durable et fiable.

En résumé, difficile de trouver mieux en ce moment sur le marché. Le Galaxy Book4 Pro coche toutes les cases : puissance, design, confort visuel et mobilité. Avec une réduction de 42 %, c’est clairement une offre à ne pas laisser filer. La question n’est plus “vais-je craquer ?”, mais “vais-je réussir à en profiter avant la fin de la promo ?”.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Samsung.