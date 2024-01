Ce PC portable gamer avec une carte graphique performante est à un prix imbattable

Pour les soldes d'hiver 2024, Cdiscount casse le prix du PC portable gamer Lenovo Legion 5. Le modèle est disponible dans sa configuration avec un processeur Ryzen 7 et une carte graphique GeForce RTX 3070 au maximum de ses capacités. Le tout pour un prix en dessous des 850 €.

Mise à jour : ce bon plan est maintenant terminé. Mais vous pouvez retrouver le même modèle en 15 pouces avec une RTX 3060 (130W) à 749 €.

Avec un TDP de 130W, la RTX 3070 de Nvidia est plus performante que la plupart des configurations avec RTX 4060. Cette carte graphique reste donc pertinente en 2024 lorsqu'elle n'est pas bridée. De quoi faire tourner n'importe quel jeu AAA dans des conditions très confortables avec ou sans le Ray Tracing.

Pour les soldes d'hiver 2024, Cdiscount propose le PC portable gamer Lenovo Legion 5 à 849 € seulement, sachant qu'il faut habituellement débourser 1169 €. Et chez certains concurrents, son prix monte jusqu'à 1699 €. Vous profitez donc ici d'une remise minimum de 320 euros sur ce laptop dans l'une de ses configurations les plus avancées.

Lenovo Legion 5 : un PC portable gamer équilibré sur tous les plans

Il va sans dire qu'avec son processeur AMD Ryzen 7 5800H et sa carte graphique RTX 3070, la configuration est assez solide pour relever n'importe quel défi. D'autant plus que 16 Go de mémoire RAM accompagnent l'ensemble. Le PC dispose d'un SSD de 512 Go.

Son écran ne démérite pas non plus. On est ici sur une diagonale de 17 pouces en Full HD. Le taux de rafraichissement est de 144 Hz, avec une luminosité et une colorimétrie correctes. L'écran dispose d'un filtre anti-éblouissement et est compatible avec la technologie AMD Freesync.

Notez que ce Lenovo Legion 5 n'a pas d'OS installé par défaut. Mais cela ne constitue pas un grand problème. Windows 11 ou 10 s'installent en moins d'une trentaine de minutes si vous savez vous y prendre. On retrouve le système de Microsoft pour moins d'une vingtaine d'euros sur le web.