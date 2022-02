Ce PC portable gamer Acer Predator avec une RTX 3070 est à prix canon, vite !

Cdiscount propose un bon plan pour s'équiper du PC portable gamer Acer Predator Helios 300 PH315-53-785U équipé d'une carte graphique GeForce RTX 3070 à moindre coût. Alors qu'on le trouve généralement aux alentours des 1 799,99 €, une réduction immédiate de 400 euros fait chuter son prix à 1399,99 €.

Pour une période indéterminée, Cdiscount propose donc le PC portable gamer Acer Predator Helios 300 PH315-53-785U à 1 399,99 € au lieu de 1 799,99 €, soit une remise non négligeable de 25%. Ce bon plan permet donc aux personnes intéressées de l'avoir au meilleur prix du moment. En effet, cette remise immédiate de 400 € ne se refuse franchement pas.

Idéal pour les personnes recherchant un PC portable gaming puissant intégrant une carte graphique Nvidia GeForce 3070, c'est une opportunité à ne pas rater. Comme d'habitude, nous vous conseillons de ne pas trop tarder au risque de voir le prix repartir à la hausse.

Pour en venir à ses caractéristiques techniques de ce PC portable Acer Predator, on retrouve un écran IPS de 15,6 pouces en définition Full HD. Ce dernier offre un taux de rafraichissement de 144 Hz avec un temps de réponse de 3 ms. Aussi, pour épauler la carte graphique, on retrouve un processeur 6 cœurs Intel Core i7-10750H cadencé à 2,6 GHz et pouvant grimper à 5 GHz en mode Turbo. Le CPU est accompagné d'une mémoire RAM DDR4 de 16 Go et un SSD M.2 PCIe de 512 Go.

Ce PC qui est livré sous Windows 10 est également éligible à la mise à jour gratuite vers Windows 11. La partie connectique est plutôt bien fournie puisqu'on retrouve un port USB-C 3.2 Gen, un port USB 3.2 Gen 2 (fonction charge), deux ports USB 3.2 Gen 1, une prise jack 3.5 mm combo Audio/micro, un port HDMI 2.0 et enfin une connectique Mini DisplayPort 1.4. Pour la connectivité, vous avez du Wi-Fi 6, un port RJ-45 (Killer Ethernet E2600) pour la connexion filaire à Internet. Le PC dispose par ailleurs d'une puce Bluetooth 5.0.