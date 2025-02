Ce PC portable gamer à moins de 800€ est une véritable pépite chez Darty !

Un PC portable puissant, idéal pour le gaming et le travail, à un prix imbattable ? Darty propose une offre choc sur le MSI Thin 15 B13VE. Découvrez vite cette affaire !

Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable performant sans vous ruiner, cette offre pourrait bien attirer votre attention. Chez Darty, le MSI Thin 15 B13VE-2266FR est actuellement proposé à 799,99€ au lieu de 1103,99€, soit une réduction de 27%. Une affaire à ne pas laisser passer si vous cherchez un bon rapport qualité-prix pour un usage gaming ou professionnel.

Un PC portable performant et compact à prix réduit chez Darty

Ce PC portable combine puissance et polyvalence, avec des spécifications qui devraient satisfaire les gamers comme les professionnels. Il est équipé d’un écran de 15,6 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144Hz, idéal pour une expérience visuelle fluide et immersive. Que vous soyez en train de jouer à un jeu exigeant ou de travailler sur des tâches graphiques, cet écran offre des couleurs vives et des mouvements sans saccades.

Sous le capot, le MSI Thin 15 B13VE embarque un processeur Intel Core i5-13420H (jusqu’à 4,6 GHz) et 16 Go de RAM DDR5, de quoi gérer multitâche et applications gourmandes sans problème. Pour les amateurs de jeux ou les professionnels du montage vidéo, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 (6 Go de mémoire GDDR6) assure des rendus fluides et réalistes.

Côté stockage, le 512 Go de SSD offrent un espace suffisant pour vos fichiers et logiciels, avec des temps de chargement rapides. La connectivité n’est pas en reste, avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, un port USB-C, trois ports USB 3.2, un HDMI et même un port Ethernet pour les connexions filaires.

Le MSI Thin 15 B13VE est également livré avec Windows 11 préinstallé, offrant une interface moderne et des fonctionnalités optimisées pour la productivité. Avec un poids de 1,87 kg et une épaisseur de 2,17 cm, il reste portable et facile à transporter, ce qui en fait un bon compagnon pour les utilisateurs nomades.

En résumé, ce PC portable propose un excellent équilibre entre performance, design et prix, surtout à 799,99€. Si vous cherchez une machine capable de gérer à la fois le gaming et le travail quotidien, cette offre chez Darty mérite vraiment un coup d’œil. Profitez-en avant qu’elle ne disparaisse !