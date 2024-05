Ce PC portable au format étonnant s’annonce bien pratique, et pourtant, c’est le premier de ce fabricant

GPD, connu pour ses mini-PC, se lance désormais dans la production d'ordinateurs portables de taille standard. Le fabricant a récemment révélé des images de son nouveau GPD Duo, doté de deux écrans OLED de 13,3 pouces.

Ces dernières années, GPD s'est fait un nom grâce à ses PC de jeu portables et ses mini-PC mobiles tels que la GPD Win 2. Récemment, l'entreprise a décidé de s'aventurer sur le marché des ordinateurs portables de taille standard. Le fabricant a récemment publié des images de son prochain modèle, le GPD Duo. Celui-ci est équipé de deux écrans OLED de 13,3 pouces, de plusieurs ports et prend même en charge un stylet.

Bien que plusieurs nouveaux ordinateurs portables à double écran aient vu le jour cette année, le GPD Duo semble être le plus pratique. La société a empilé les deux écrans OLED de 13,3 pouces de manière à obtenir un écran supplémentaire en haut. Contrairement au Zenbook Duo d'Asus, ce futur modèle n'a ni clavier amovible ni support, ce qui permet à l'écran secondaire de se replier derrière l'écran principal en prenant la forme d'un ordinateur portable classique.

Les écrans de la GPD Duo mesureront 18 pouces une fois dépliés

Le deuxième écran de la GPD Duo peut également se plier en une tablette avec support pour stylet. GPD a précisé que lorsque l'appareil est plié, il a la taille d'une feuille A4 et, que lorsque les deux écrans sont entièrement déployés, il mesure 18 pouces. Ses ports restent partiellement mystérieux, mais il semble inclure un port Ethernet et un port OcuLink pour la connectivité eGPU. On aperçoit aussi deux ports USB et un lecteur de carte. Ces caractéristiques visent à rendre cet appareil aussi fonctionnel que possible.

Le GPD Duo est équipé d'un grand clavier et d'un pavé tactile standard, ce qui la distingue de certains modèles qui nécessitent des claviers externes. En revanche, les spécifications précises du processeur restent floues. GPD mentionne un TDP de 35 watts ce qui indique la puissance thermique maximale que le système doit pouvoir dissiper. Il ne devrait donc pas générer trop de chaleur, ce qui peut contribuer à une meilleure efficacité énergétique et à une gestion thermique plus facile. Cependant, la performance dépend aussi du type de processeur et de son architecture. Enfin, comme c’est la tendance, elle aura des capacités avancées d'intelligence artificielle, mais sans confirmation sur les composants exacts.